Букмекеры считают «Клипперс» фаворитами на получение первого штрафа за распределение нагрузки
Стали известны новые требования НБА по распределению нагрузки. Лига запретила командам давать отдых более чем одному звездному игроку, а также полностью запретила звездным игрокам пропускать матчи, которые показывают по национальному телевидению.
После введения новых правил лига получила возможность штрафовать команды-нарушительницы на более крупные суммы. За первое нарушение – 100 000 долларов, за второе – 250 000 долларов и 1 миллион долларов сверх предыдущего штрафа за каждое последующее.
Американские букмекеры считают «Клипперс» фаворитами на получение первого штрафа за распределение нагрузки.
«Клипперс» в предыдущие сезоны старались максимально разгружать звездного форварда Кавая Ленарда, который подвержен травмам.
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А вы видели растяжку Вембаньямы? Это же йог из «Уличного бойца»
к больному месту, то есть к Клипперс