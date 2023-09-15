Букмекеры считают «Клипперс» фаворитами на получение первого штрафа за распределение нагрузки

Теги Клипперс НБА штрафы Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Стали известны новые требования НБА по распределению нагрузки. Лига запретила командам давать отдых более чем одному звездному игроку, а также полностью запретила звездным игрокам пропускать матчи, которые показывают по национальному телевидению.

После введения новых правил лига получила возможность штрафовать команды-нарушительницы на более крупные суммы. За первое нарушение – 100 000 долларов, за второе – 250 000 долларов и 1 миллион долларов сверх предыдущего штрафа за каждое последующее.

Американские букмекеры считают «Клипперс» фаворитами на получение первого штрафа за распределение нагрузки.

«Клипперс» в предыдущие сезоны старались максимально разгружать звездного форварда Кавая Ленарда, который подвержен травмам.

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3 комментария

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zetamol
приложите подорожник, то есть штраф
к больному месту, то есть к Клипперс
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armageddon123456
Блин, чет в голосину... Тотально Парусам не везет конечно в этом плане
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КристапсПорзингис
Верняк 100 процентный,забираем )))
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