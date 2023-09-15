Стали известны новые требования по распределению нагрузки. Лига запретила командам давать отдых более чем одному звездному игроку, а также полностью запретила звездным игрокам пропускать матчи, которые показывают по национальному телевидению.

После введения новых правил лига получила возможность штрафовать команды-нарушительницы на более крупные суммы. За первое нарушение – 100 000 долларов, за второе – 250 000 долларов и 1 миллион долларов сверх предыдущего штрафа за каждое последующее.

Американские букмекеры считают «Клипперс» фаворитами на получение первого штрафа за распределение нагрузки.

« » в предыдущие сезоны старались максимально разгружать звездного форварда , который подвержен травмам.

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