В борьбу за Дэмиана Лилларда вступила новая команда Восточной конференции. Инсайдер Марк Джей Спирс предпочел пока ее не называть
Инсайдер ESPN Марк Джей Спирс заявил, что в борьбу за разыгрывающего Дэмиана Лилларда вступила темная лошадка.
Рассказывая о рисках получения недовольного игрока, журналист упомянул «Селтикс», подвергнув сомнению, нужно ли им это, а затем отметил еще одну организацию.
«До меня доходят слухи о еще одной новой команде Восточной конференции, которая ведет переговоры по Лилларду, однако я не буду ее озвучивать. Пока что», – сказал Спирс в эфире NBA Today.
Сообщалось, что «Портленду» неинтересен пакет активов «Майами», и руководство клуба выслушивает различные предложения от других организаций.
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Нет, не может. Более того, Лиллард с таймлайном состава Кливленда не вяжется вообще, это выстрел себе в ногу.
> Очень-очень маловероятно, но Бостон мог что-то соорудить из пакета Брогдон+Таймлорд
Это буквально делает Бостон слабее, нахрена? Таймлорд им нужнее Лилларда, без шуток. Ещё Брогдона отдавать - вообще никакой глубины.
> Ну и вариант с Филадельфией нельзя исключать <...>
Ээээ, ещё раз, как и зачем это любой из сторон? Харден не нужен ни Портленду, ни Новому Орлеану (хотя зачем им этот трейд - вообще категорически непонятно, это просто бред).
>например Зайон от Нового Орлеана
А нахера это Новому Орлеану? По приколу просто или что? Зайон всё ещё их наиболее серьёзная ставка на будущее (и актив).
Вот только там не один Скут (и да, он претендует на стартерские минуты, и да, это лишняя причина убирать Лилларда из состава).
А ещё, напомню, из всех источников было слышно, что Хирро не нужен Портленду как раз потому, что защитников у них уже дохрена.
> Кливленду же, при всей молодости этой команды, в идеале начинать претендовать как минимум на финал конференции уже сейчас
Кливленд вылетел в первом раунде от совершенно посредственного Нью-Йорка, где из заслуживающих внимания игроков один Брансон, извините, какой финал конференции? Они в лучшем случае четвёртые-пятые в очереди туда. В лучшем.