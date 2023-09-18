В борьбу за Дэмиана Лилларда вступила новая команда Восточной конференции. Инсайдер Марк Джей Спирс предпочел пока ее не называть

Теги Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Инсайдер ESPN Марк Джей Спирс заявил, что в борьбу за разыгрывающего Дэмиана Лилларда вступила темная лошадка.

Рассказывая о рисках получения недовольного игрока, журналист упомянул «Селтикс», подвергнув сомнению, нужно ли им это, а затем отметил еще одну организацию.

«До меня доходят слухи о еще одной новой команде Восточной конференции, которая ведет переговоры по Лилларду, однако я не буду ее озвучивать. Пока что», – сказал Спирс в эфире NBA Today.

Сообщалось, что «Портленду» неинтересен пакет активов «Майами», и руководство клуба выслушивает различные предложения от других организаций.

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9 комментариев

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fhneh
Гипотетически это может быть Кливленд, который может например отдать Гарланда, и сходу стать контендером, пока позволяют удобные контракты Мобли и усача. Очень-очень маловероятно, но Бостон мог что-то соорудить из пакета Брогдон+Таймлорд (оба перестраивающемуся Портленду, естественно, не нужны, но обмен может быть многосторонним). Ну и вариант с Филадельфией нельзя исключать. Тоже могут быть задействованы 3-4 стороны, например Зайон от Нового Орлеана. На одном Майами свет клином не сошелся
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Костя Кот
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Evgeniy 72
Ответ fhneh
Гипотетически это может быть Кливленд, который может например отдать Гарланда, и сходу стать контендером, пока позволяют удобные контракты Мобли и усача. Очень-очень маловероятно, но Бостон мог что-то соорудить из пакета Брогдон+Таймлорд (оба перестраивающемуся Портленду, естественно, не нужны, но обмен может быть многосторонним). Ну и вариант с Филадельфией нельзя исключать. Тоже могут быть задействованы 3-4 стороны, например Зайон от Нового Орлеана. На одном Майами свет клином не сошелся
Гарланд Портленду не нужен, да и пиков у Кливленда нет.
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Денис Кёнигсберг
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Денис Чиканов
Ответ fhneh
Гипотетически это может быть Кливленд, который может например отдать Гарланда, и сходу стать контендером, пока позволяют удобные контракты Мобли и усача. Очень-очень маловероятно, но Бостон мог что-то соорудить из пакета Брогдон+Таймлорд (оба перестраивающемуся Портленду, естественно, не нужны, но обмен может быть многосторонним). Ну и вариант с Филадельфией нельзя исключать. Тоже могут быть задействованы 3-4 стороны, например Зайон от Нового Орлеана. На одном Майами свет клином не сошелся
> Кливленд, который может например отдать Гарланда, и сходу стать контендером

Нет, не может. Более того, Лиллард с таймлайном состава Кливленда не вяжется вообще, это выстрел себе в ногу.

> Очень-очень маловероятно, но Бостон мог что-то соорудить из пакета Брогдон+Таймлорд

Это буквально делает Бостон слабее, нахрена? Таймлорд им нужнее Лилларда, без шуток. Ещё Брогдона отдавать - вообще никакой глубины.

> Ну и вариант с Филадельфией нельзя исключать <...>
Ээээ, ещё раз, как и зачем это любой из сторон? Харден не нужен ни Портленду, ни Новому Орлеану (хотя зачем им этот трейд - вообще категорически непонятно, это просто бред).

>например Зайон от Нового Орлеана
А нахера это Новому Орлеану? По приколу просто или что? Зайон всё ещё их наиболее серьёзная ставка на будущее (и актив).
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Денис Чиканов
Ответ fhneh
Ну лично мое мнение Гарланд - это именно то, что Портленду доктор прописал)) Молодой, на хорошем длинном контракте, как вариант под будущий обмен. В Портленде запросто разгонит статистику до 25+10. Ну не давать же первогодке Скуту по 40 минут играть. Пусть в конкуренции растет. Кливленду же, при всей молодости этой команды, в идеале начинать претендовать как минимум на финал конференции уже сейчас. Через сезон выписывать макс Мобли, тогда же свои 60 в год запросит Митчелл. Платежка затрещит по швам. Ближайшие два года идеальная возможность побороться за титул. И с пятеркой Лиллард - Митчелл - Струс - Мобли - Аллен, при поддержке Окоро, Ньянга, Уэйда и Рубио, имхо, более чем реально.
> Ну не давать же первогодке Скуту по 40 минут играть
Вот только там не один Скут (и да, он претендует на стартерские минуты, и да, это лишняя причина убирать Лилларда из состава).
А ещё, напомню, из всех источников было слышно, что Хирро не нужен Портленду как раз потому, что защитников у них уже дохрена.

> Кливленду же, при всей молодости этой команды, в идеале начинать претендовать как минимум на финал конференции уже сейчас
Кливленд вылетел в первом раунде от совершенно посредственного Нью-Йорка, где из заслуживающих внимания игроков один Брансон, извините, какой финал конференции? Они в лучшем случае четвёртые-пятые в очереди туда. В лучшем.
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fhneh
Ответ Evgeniy 72
Гарланд Портленду не нужен, да и пиков у Кливленда нет.
Что касается пиков, вы бы лично что предпочли, Хирро + 2 пика первого раунда, которые скорее всего окажутся в третьем десятке, или Гарланда? Который, если уж так хочется, один будет стоить минимум 4 пика первого раунда. Я бы взял Гарланда, а дальше смотреть что выйдет. Уравнять контракты чисто технически проблемой не станет
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