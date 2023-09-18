В борьбу за Дэмиана Лилларда вступила новая команда Восточной конференции. Инсайдер Марк Джей Спирс предпочел пока ее не называть

Инсайдер ESPN Марк Джей Спирс заявил, что в борьбу за разыгрывающего вступила темная лошадка.

Рассказывая о рисках получения недовольного игрока, журналист упомянул «Селтикс», подвергнув сомнению, нужно ли им это, а затем отметил еще одну организацию.

«До меня доходят слухи о еще одной новой команде Восточной конференции, которая ведет переговоры по Лилларду, однако я не буду ее озвучивать. Пока что», – сказал Спирс в эфире NBA Today.

Сообщалось, что « » неинтересен пакет активов «Майами», и руководство клуба выслушивает различные предложения от других организаций.

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