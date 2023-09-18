«Портленд» хочет, чтобы «Майами» отдал все имеющиеся активы за Лилларда. «Хит» не считают это необходимым (Уиндхорст)

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире своего подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective рассказал о стратегии « » в вопросе обмена разыгрывающего .

«Блэйзерс» хотят, будет это одна команда или насколько, получить то, что получили «Нетс» от «Санз» за Кевина Дюрэнта, когда «Финиксу» буквально побираться пришлось.

Они хотят, чтобы «Хит» залезли в каждый уголок и добыли вообще все, что только возможно. Но в « » не чувствуют необходимость делать это», – сказал Уиндхорст.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками