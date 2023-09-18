«Портленд» хочет, чтобы «Майами» отдал все имеющиеся активы за Лилларда. «Хит» не считают это необходимым (Уиндхорст)
Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире своего подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective рассказал о стратегии «Портленда» в вопросе обмена разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
«Блэйзерс» хотят, будет это одна команда или насколько, получить то, что получили «Нетс» от «Санз» за Кевина Дюрэнта, когда «Финиксу» буквально побираться пришлось.
Они хотят, чтобы «Хит» залезли в каждый уголок и добыли вообще все, что только возможно. Но в «Майами» не чувствуют необходимость делать это», – сказал Уиндхорст.
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