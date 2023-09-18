«Портленд» хочет, чтобы «Майами» отдал все имеющиеся активы за Лилларда. «Хит» не считают это необходимым (Уиндхорст)

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст в эфире своего подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective рассказал о стратегии «Портленда» в вопросе обмена разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

«Блэйзерс» хотят, будет это одна команда или насколько, получить то, что получили «Нетс» от «Санз» за Кевина Дюрэнта, когда «Финиксу» буквально побираться пришлось.

Они хотят, чтобы «Хит» залезли в каждый уголок и добыли вообще все, что только возможно. Но в «Майами» не чувствуют необходимость делать это», – сказал Уиндхорст.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Неужели надеются Пэту Райли выкрутить руки🤣🤣🤣
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bear7904
Тут бы Хит ввернуть шпильку про ключ от квартиры, где пики лежат.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
Ответ bear7904
Они этим почти составом и без Хирро были в финале.
и в плей-инн)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
тогда Майами снова придется играть в плей-инн)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий