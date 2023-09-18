Несмотря на предупреждения агента, несколько команд рассматривают возможность обмена Дэмиана Лилларда (Сэм Эмико)

Журналист Hoops Wire Сэм Эмико подтверждает информацию, что переговоры « » по разыгрывающему набирают новые обороты.

«Несмотря на то, что агент Лилларда предупредил команды о необходимости держаться подальше, несколько организаций, помимо «Майами», рассматривают возможность обмена Дэмиана Лилларда.

Несколько других команд предложили выступить в качестве третьего звена в сделке», – пишет Эмико.

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