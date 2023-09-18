Несмотря на предупреждения агента, несколько команд рассматривают возможность обмена Дэмиана Лилларда (Сэм Эмико)
Журналист Hoops Wire Сэм Эмико подтверждает информацию, что переговоры «Портленда» по разыгрывающему Дэмиану Лилларду набирают новые обороты.
«Несмотря на то, что агент Лилларда предупредил команды о необходимости держаться подальше, несколько организаций, помимо «Майами», рассматривают возможность обмена Дэмиана Лилларда.
Несколько других команд предложили выступить в качестве третьего звена в сделке», – пишет Эмико.
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