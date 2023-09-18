Несмотря на предупреждения агента, несколько команд рассматривают возможность обмена Дэмиана Лилларда (Сэм Эмико)

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Журналист Hoops Wire Сэм Эмико подтверждает информацию, что переговоры «Портленда» по разыгрывающему Дэмиану Лилларду набирают новые обороты.

«Несмотря на то, что агент Лилларда предупредил команды о необходимости держаться подальше, несколько организаций, помимо «Майами», рассматривают возможность обмена Дэмиана Лилларда.

Несколько других команд предложили выступить в качестве третьего звена в сделке», – пишет Эмико.

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3 комментария

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Андрей Петров
скорей лилард обделался чем портленд, ультиматум не прошёл и он целиком в руках менеджмента, играть ему всё равно прийдётся, но Портленду он уже как бы и не нужен как не оспаримый лидер, поступит номально предложение его и скинут даже за меньшее
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Tim Timson
Ответ Андрей Петров
скорей лилард обделался чем портленд, ультиматум не прошёл и он целиком в руках менеджмента, играть ему всё равно прийдётся, но Портленду он уже как бы и не нужен как не оспаримый лидер, поступит номально предложение его и скинут даже за меньшее
все верно. и обменять могут несмотря ни на что в любую команду. а там пусть Киса заставляет его играть)
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