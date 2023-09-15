Дэмиан Лиллард репостнул свою фотографию с подписью «Будущая легенда «Майами», но затем удалил публикацию

Разыгрывающий « » опубликовал недвусмысленное сообщение на своей странице в социальной сети, однако вскоре удалил пост.

Лиллард репостнул картинку другого пользователя с подписью «Будущая легенда « ».

Разыгрывающий запросил обмен из «Блэйзерс» после драфта-2023. Сообщалось, что «Хит» являются единственной командой, куда хочет перейти Лиллард.

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