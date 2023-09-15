Дэмиан Лиллард репостнул свою фотографию с подписью «Будущая легенда «Майами», но затем удалил публикацию

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард опубликовал недвусмысленное сообщение на своей странице в социальной сети, однако вскоре удалил пост.

Лиллард репостнул картинку другого пользователя с подписью «Будущая легенда «Майами».

Разыгрывающий запросил обмен из «Блэйзерс» после драфта-2023. Сообщалось, что «Хит» являются единственной командой, куда хочет перейти Лиллард.

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6 комментариев

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Misunderstood
Лиллард конечно типичный представитель поколения этих новых лоукал хироуз пока не поучил максимальный контракт, Силверу уже надо как-то контрить таких типов
+3
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+3
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Tim Timson
фантомная легенда Хит)
+1
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+1
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namankey
Это разминка, до дедлайна ещё сбивать и сбивать цену
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Копатель морей
Да не перешел он в конце Дедлайна
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NikolayOss
У этих звёзд инстаграмы с твитерами поди вообще пустые, если постоянно всё удаляют.
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Tim Timson
а не мало ли у него времени на легенду Хит?)
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