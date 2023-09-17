«Портленд» и «Майами» продвинулись в переговорах по Лилларду. Без третьей стороны обмен не провести

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Тайлер Хирро Баскетбол

«Портленд» и «Майами» продвинулись в переговорах по разыгрывающему Дэмиану Лилларду за последние 3 суток, сообщает обозреватель «Хит» Грег Сильвандер.

Журналист отмечает, что, вероятно, единственным вариантом для проведения обмена является привлечение третьей стороны, и обе команды это понимают.

Сильвандер утверждает, что «Блэйзерс» неинтересно предложение, который имеется у «Хит», в частности, атакующий защитник Тайлер Хирро, который является ключевым активом организации из Флориды.

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3 комментария

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кандид
Переговоры продвинулись, но в какую сторону непонятно.
+7
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Ryan T.
На Калеба чтоли уломали?
+1
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mamama
осталось найти команду, которой будет интересен Хирро за драфт пики или молодого игрока. Шарлотт?
+1
0
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