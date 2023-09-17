«Портленд» и «Майами» продвинулись в переговорах по Лилларду. Без третьей стороны обмен не провести

« » и « » продвинулись в переговорах по разыгрывающему за последние 3 суток, сообщает обозреватель «Хит» Грег Сильвандер.

Журналист отмечает, что, вероятно, единственным вариантом для проведения обмена является привлечение третьей стороны, и обе команды это понимают.

Сильвандер утверждает, что «Блэйзерс» неинтересно предложение, который имеется у «Хит», в частности, атакующий защитник , который является ключевым активом организации из Флориды.

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