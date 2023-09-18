Инсайдер Тим Бонтемпс: «Блэйзерс» смотрят на обмен Гобера и думают, что получат то же самое. Но этого не произойдет»

Теги Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Инсайдер ESPN Тим Бонтемпс поделился мнением, что у «Портленда» не выйдет получить за Дэмиана Лилларда пакет активов, сравнимый с недавними обменами звездных игроков.

«Я понимаю, что «Блэйзерс» смотрят на то, какими были обмены с Руди, Донованом и Кей-Ди, и говорят: «Мы должны получить примерно то же самое».

В конце концов, этого не произойдет по целому ряду причин. Им стоит согласиться с наилучшим предложением и просто двигаться дальше», – сказал Бонтемпс в эфире подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective.

Прошлым летом «Вулвз» приобрели Гобера у «Юты», отправив в обратном направлении 5 игроков и 4 драфт-пика.

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