Инсайдер Тим Бонтемпс: «Блэйзерс» смотрят на обмен Гобера и думают, что получат то же самое. Но этого не произойдет»

Инсайдер ESPN Тим Бонтемпс поделился мнением, что у « » не выйдет получить за пакет активов, сравнимый с недавними обменами звездных игроков.

«Я понимаю, что «Блэйзерс» смотрят на то, какими были обмены с Руди, Донованом и Кей-Ди, и говорят: «Мы должны получить примерно то же самое».

В конце концов, этого не произойдет по целому ряду причин. Им стоит согласиться с наилучшим предложением и просто двигаться дальше», – сказал Бонтемпс в эфире подкаста Brian Windhorst & The Hoop Collective.

Прошлым летом «Вулвз» приобрели Гобера у «Юты», отправив в обратном направлении 5 игроков и 4 драфт-пика.

Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками