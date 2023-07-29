Бэрон Дэвис о возможном переходе Джеймса Хардена в «Клипперс»: «Это было бы круто»

Бывшая звезда НБА Бэрон Дэвис считает, что переход в «Филадельфию» сделает из лос-анджелесской команды серьезного претендента на чемпионство.

«Я думаю, что это было бы круто.

« » нужен еще один плеймейкер и кто-то, кто может заработать фол и замедлить игру.

У них уже есть , , они работают на высокооктановом бензине. Расселл Уэстбрук остался в составе. Так что при наличии Джеймса они выйдут на уровень и станут настоящим контендером», – сказал Дэвис.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас