Бэрон Дэвис о возможном переходе Джеймса Хардена в «Клипперс»: «Это было бы круто»

Теги Бэрон Дэвис Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Бывшая звезда НБА Бэрон Дэвис считает, что переход Джеймса Хардена в «Филадельфию» сделает из лос-анджелесской команды серьезного претендента на чемпионство.

«Я думаю, что это было бы круто.

«Клипперс» нужен еще один плеймейкер и кто-то, кто может заработать фол и замедлить игру.

У них уже есть Пол Джордж, Кавай Ленард, они работают на высокооктановом бензине. Расселл Уэстбрук остался в составе. Так что при наличии Джеймса они выйдут на уровень и станут настоящим контендером», – сказал Дэвис.

Крис Пол и «Голден Стэйт» еще никогда не нуждались друг в друге настолько сильно, как сейчас

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moddard
Клипперс какая-то бесконечная бездна, сперва Кавай и Джордж - уже контендер, две суперзвезды, если не в прайме, то как минимум едва-едва выйдя, потом Кавай, Джордж и куча крепких ролевиков и самый на бумаге сбалансированный состав, потом Кавай, Джордж, ролевики и Уэстбрук, который может поддерживать игру вторым юнитом, теперь еще и Хардена туда.

Сколько им надо, чтоб какой-то результат показать? Забавно, что лучший результат им обеспечил Манн, заваливший трехами Юту в решающем матче.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий