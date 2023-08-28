Джеймс Харден общался с Ленардом и Джорджем, потенциальные одноклубники пришли к взаимопониманию
Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден просит обменять его в другой клуб. По слухам, MVP НБА 2018 года хочет перейти в «Клипперс».
По информации обозревателя Yahoo! Sports Винсента Гудвилла, Харден уже успел пообщаться с лидерами «Клипперс» Каваем Ленардом и Полом Джорджем.
«Харден общался с Ленардом и Джорджем, они пришли к взаимопониманию», – информирует Гудвилл.
Сообщалось, что «Сиксерс» надеются сохранить Хардена в составе.
А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023
А сейчас понятно дело — многие уже на спаде и такое слышится как норма.