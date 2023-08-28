Звездный защитник «Филадельфии» просит обменять его в другой клуб. По слухам, MVP 2018 года хочет перейти в «Клипперс».

По информации обозревателя Yahoo! Sports Винсента Гудвилла, Харден уже успел пообщаться с лидерами « » и .

«Харден общался с Ленардом и Джорджем, они пришли к взаимопониманию», – информирует Гудвилл.

Сообщалось, что «Сиксерс» надеются сохранить Хардена в составе.

А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023