Джеймс Харден общался с Ленардом и Джорджем, потенциальные одноклубники пришли к взаимопониманию

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Звездный защитник «Филадельфии» Джеймс Харден просит обменять его в другой клуб. По слухам, MVP НБА 2018 года хочет перейти в «Клипперс».

По информации обозревателя Yahoo! Sports Винсента Гудвилла, Харден уже успел пообщаться с лидерами «Клипперс» Каваем Ленардом и Полом Джорджем.

«Харден общался с Ленардом и Джорджем, они пришли к взаимопониманию», – информирует Гудвилл.

Сообщалось, что «Сиксерс» надеются сохранить Хардена в составе.

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6 комментариев

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711M
вообще вся эта история с Клипперс какая-то странная, как по мне. потому что где-то там почти за минималку бегает расти уэстбрук, который свалил от хардена в 2020, и ходили устойчивые слухи, что он недоволен его трудовой этикой и отношением к делу. что это будет за команда? что по химии в раздевалке? как смогут ужиться 2 бывших 34-летних мвп, про которых в прайме говорили, что у них самое большое эго в лиге? причем один за копейки, а второй - за полноценный контракт? при том, что все понимают, что оба они - не лучшие игроки даже в своей команде, а лучший - кавай (если хоть сезон сможет продержаться здоровым). как все это отразится на поле джордже, у которого проблемы с менталкой и неуверенностью в себе были видны невооруженным взглядом в том же пузыре (пересмотрите, был ведь создан даже отдельный жанр роликов на ютубе, pg lowlights, pandemic p и все такое)? одному мне кажется, что вся эта конструкция не может поехать даже в теории? учитывая, что все эти заслуженные суперзвезды (у них, наверное, оллстаров 30 на четверых будет) уже решительно все не в лучшем состоянии. ощущение безвыходности не покидает Клипперс, честно говоря. опять по ходу все взрывать надо и заново начинать
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siberiancom
Просто представьте такую новость лет 5 назад — Кавай, Джордж, Уэстбрук, Харден — в одной тиме. Это сборная США какая-то, причем Олимпийская:)

А сейчас понятно дело — многие уже на спаде и такое слышится как норма.
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KakoytoChel
- Короче, так, я прихожу, говорю как всё круто, что всегда мечтал тут играть и планирую закончить тут карьеру. Потом вы оба травмируетесь, а мы с Расом деремся за мячик. Потом я снова ухожу в тильтуху и кидаю вас всех самым грязным образом. Уговор?
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leon01
Ответ siberiancom
Просто представьте такую новость лет 5 назад — Кавай, Джордж, Уэстбрук, Харден — в одной тиме. Это сборная США какая-то, причем Олимпийская:) А сейчас понятно дело — многие уже на спаде и такое слышится как норма.
скорее уже паралимпийская
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Mr.BadGuy
Ответ siberiancom
Просто представьте такую новость лет 5 назад — Кавай, Джордж, Уэстбрук, Харден — в одной тиме. Это сборная США какая-то, причем Олимпийская:) А сейчас понятно дело — многие уже на спаде и такое слышится как норма.
Еще Лава добавить и будет сборная ЛосАнжелеса
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