Один из пунктов новых правил по распределению нагрузки не позволит Лилларду пропускать матчи в ожидании обмена: «НБА вмешается и будет штрафовать»

Теги Майами Филадельфия Портленд НБА Джеймс Харден Дэмиан Лиллард Бобби Маркс Баскетбол

Одним из пунктов принятых Лигой новых правил, касающихся распределения нагрузки, подразумевает вероятные санкции в случае длительных пропусков игроками матчей по причинам, не связанным со здоровьем.

«Команды должны воздерживаться от длительного прекращения выступлений баскетболиста – или почти прекращения – когда звездный игрок перестает принимать участие в матчах или выступает в существенно сниженной роли в обстоятельствах, влияющих на целостность баскетбола», – писал ранее ESPN.

Как отмечает Miami Herald, ссылаясь на инсайдера ESPN Бобби Маркса, этот пункт может значительно повлиять на переговоры между «Майами» и «Портлендом» по Дэмиану Лилларду.

«Если «Портленд» и Лиллард придут к соглашению о том, что он не будет выходить на площадку, то НБА вмешается и скажет, что мы будем штрафовать вас, и штрафовать значительно.

Мы посмотрим, как все будет происходить с Дэмианом Лиллардом и Джеймсом Харденом. Времена, когда можно было изолировать игрока, который является предметом переговоров команд, прошли», – сказал Маркс.

Miami Herald пишет, что теперь «Блэйзерс» придется принять решение: платить значительные штрафы или заигрывать 33-летнего Лилларда, который может получить травму и у которого осталось 4 года и 216 млн долларов по контракту.

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3 комментария

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Вадим Сидоров
Люди приходят на домашнюю арену Портленда в большей степени смотреть на главную звезду - Лилларда.
Обменяйте уже его
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kc6nxy8whs
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Супер!
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рваные титьки Эла Хорфорда
"Miami Herald пишет, что теперь «Блэйзерс» придется принять решение: платить значительные штрафы или заигрывать 33-летнего Лилларда" Действительно сложное решение, учитывая, что Портленд прямо заявляет, что не хочет менять Лилларда, и если не будет нормального предложения, то Лиллард останется в ПТБ.
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