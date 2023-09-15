Один из пунктов новых правил по распределению нагрузки не позволит Лилларду пропускать матчи в ожидании обмена: «НБА вмешается и будет штрафовать»

Одним из пунктов принятых Лигой новых правил, касающихся распределения нагрузки, подразумевает вероятные санкции в случае длительных пропусков игроками матчей по причинам, не связанным со здоровьем.

«Команды должны воздерживаться от длительного прекращения выступлений баскетболиста – или почти прекращения – когда звездный игрок перестает принимать участие в матчах или выступает в существенно сниженной роли в обстоятельствах, влияющих на целостность баскетбола», – писал ранее ESPN.

Как отмечает Miami Herald, ссылаясь на инсайдера ESPN Бобби Маркса, этот пункт может значительно повлиять на переговоры между « » и « » по .

«Если «Портленд» и Лиллард придут к соглашению о том, что он не будет выходить на площадку, то вмешается и скажет, что мы будем штрафовать вас, и штрафовать значительно.

Мы посмотрим, как все будет происходить с Дэмианом Лиллардом и . Времена, когда можно было изолировать игрока, который является предметом переговоров команд, прошли», – сказал Маркс.

Miami Herald пишет, что теперь «Блэйзерс» придется принять решение: платить значительные штрафы или заигрывать 33-летнего Лилларда, который может получить травму и у которого осталось 4 года и 216 млн долларов по контракту.

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