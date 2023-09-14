Инсайдер ESPN Тим Бонтемпс о переговорах по Лилларду: «Пакета активов уровня обмена Гобера просто не существует»
Инсайдер ESPN Тим Бонтемпс поделился информацией, какие пакеты активов предлагает «Майами» «Портленду» за Дэмиана Лилларда.
Как сообщает Бонтемпс, уровень предложения «Майами» даже не близок к тому, что дала «Миннесота» за Гобера в прошлом году: «Такого предложения просто не существует».
Сообщалось, что «Хит» пытаются провернуть сделку, не включая в нее Тайлера Хирро и Калеба Мартина.
Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал
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