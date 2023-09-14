Инсайдер ESPN Тим Бонтемпс о переговорах по Лилларду: «Пакета активов уровня обмена Гобера просто не существует»

Инсайдер ESPN Тим Бонтемпс поделился информацией, какие пакеты активов предлагает « » « » за .

Как сообщает Бонтемпс, уровень предложения «Майами» даже не близок к тому, что дала «Миннесота» за Гобера в прошлом году: «Такого предложения просто не существует».

Сообщалось, что «Хит» пытаются провернуть сделку, не включая в нее Тайлера Хирро и Калеба Мартина.

Йокич не поехал на ЧМ. Вместо этого он выигрывал скачки, терял приз MVP и много, очень много танцевал

Перемен! «Детройт»