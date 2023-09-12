Шэмс Чарания: «Дэмиан Лиллард явится только в тренировочный лагерь двух клубов – либо «Портленда», либо «Майами»

Теги возможные переходы Майами Портленд НБА Дэмиан Лиллард Баскетбол

Инсайдер The Athletic Шэмс Чарания рассказал, что разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард по-прежнему отказывается от обмена в любую другую команду, кроме «Майами».

«Я жду, что в ближайшие две недели «Майами» и «Портленд» возобновят переговоры по обмену Дэмиана Лилларда. На данный момент он готов явиться только в тренировочный лагерь двух клубов – либо «Портленда», либо «Майами». Если его выменяет кто-то вроде «Торонто», то не думаю, что Лиллард вообще приедет к ним. Он по-прежнему будет требовать обмен в «Майами», если кто-то еще захочет рискнуть. Все в лиге понимают, что когда у вас есть человек, которому 34 года и которому должны заплатить 200 млн за следующие четыре сезона – это не совсем идеальная ситуация. С июля все в лиге следят, смогут ли «Майами» и «Портленд» договорится», – заметил Чарания.

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