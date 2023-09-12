Дэмиан Лиллард приедет в тренировочный лагерь, в какой бы клуб его ни обменяли (The Oregonian)
Журналист The Oregonian Аарон Фентресс опроверг недавнее сообщение инсайдера The Athletic Шэмса Чарании о том, что звездный разыгрывающий Дэмиан Лиллард на данный момент готов явиться в тренировочный лагерь только двух клубов – «Портленда» и «Майами».
Согласно сообщению The Oregonian, Лиллард продолжает настаивать на обмене в «Майами» и не изменит свое желание, даже если «Блэйзерс» отправят его в другую команду. Тем не менее, Лиллард прибудет в тренировочный лагерь любой команды, в которой окажется, и будет участвовать во всех ее мероприятиях.
По словам Чарании, в ближайшие две недели «Майами» и «Портленд» должны возобновить переговоры по обмену Лилларда.
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