«Майами» не хочет включать Калеба Мартина в обмен Дэмиана Лилларда

« » не хочет включать форварда в возможную сделку с « » по обмену звездного разыгрывающего .

Ожидается, что «Хит» захочет включить в обмен Николу Йовича, несмотря на успешное выступление сербского форварда на прошедшем чемпионате мира. Также участниками сделки, скорее всего, станут защитник Тайлер Хирро и новичок «Хит» Хайме Хакес.

Также отмечается, что «Хит» видят в стартового тяжелого форварда и довольны прогрессом Хэйвуда Хайсмита.

Перемен! «Детройт»