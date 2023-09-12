«Майами» не хочет включать Калеба Мартина в обмен Дэмиана Лилларда

Теги Майами Портленд НБА Кевин Лав Дэмиан Лиллард Хэйвуд Хайсмит Тайлер Хирро Калеб Мартин Никола Йович Хайме Хакес Баскетбол

«Майами» не хочет включать форварда Калеба Мартина в возможную сделку с «Портлендом» по обмену звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.

Ожидается, что «Хит» захочет включить в обмен Николу Йовича, несмотря на успешное выступление сербского форварда на прошедшем чемпионате мира. Также участниками сделки, скорее всего, станут защитник Тайлер Хирро и новичок «Хит» Хайме Хакес.

Также отмечается, что «Хит» видят в Кевине Лаве стартового тяжелого форварда и довольны прогрессом Хэйвуда Хайсмита.

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12 комментариев

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Fazy10
Ответ Tim Timson
ещё вопрос зачем Калеб нужен Портленду?)
чтобы обменять потом на актив
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Денис Храпунов
Они Лиларда за какие активы вообще хотят получить?
Единственное по поводу Лава логично, по меркам Майами тоо совсем молодой ещё.
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Tim Timson
пусть Дэйм лучше сидит и не играет, чем такой пакет)
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namankey
Ответ Tim Timson
пусть Дэйм лучше сидит и не играет, чем такой пакет)
А какой пакет вы хотите? Кто может дать больше Хит? Я имею ввиду команды, которым есть смысл заполучить Лилларда, способные предложить прямо-таки пакет другого уровня. Я, кроме Бруклина и Торонто, особо не вижу вариантов. Да и в любом случае никто сильно много не даст
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Tim Timson
Ответ namankey
А какой пакет вы хотите? Кто может дать больше Хит? Я имею ввиду команды, которым есть смысл заполучить Лилларда, способные предложить прямо-таки пакет другого уровня. Я, кроме Бруклина и Торонто, особо не вижу вариантов. Да и в любом случае никто сильно много не даст
любой клуб даст больше )..
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Forza
Ответ Tim Timson
так лучше сразу актив получить)
Не факт. За Калеба ТБ могут потом торги устроить и выбрать лучшее предложение. Если сразу в трехсторонке его обмненивать, то тут не очевидно, что за Калеба сразу максимум дадут.
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Tim Timson
ещё вопрос зачем Калеб нужен Портленду?)
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Stephan Carrypenko
Так а третьи команды?!
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namankey
Ответ Денис Храпунов
Они Лиларда за какие активы вообще хотят получить? Единственное по поводу Лава логично, по меркам Майами тоо совсем молодой ещё.
Два пика, компенсация за Хирро из третьей команды(предположим один пик) и два молодых(между прочим подходящих Портленда по возрасту и позициям). Ну и истекающий Лаури ментором.
Что-то я за всю эту Дэйм-драму не помню ни одного слуха о пакете от другой команды, который намного лучше. За Лиллардом очередь не выстроилась, Портленд передержал его на год-два
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TiGra
Ответ Tim Timson
любой клуб даст больше )..
Какой любой? До сих пор не было офферов. Лиллард везде отказывается играть, либо ПТБ, либо Хит.
Да и контракт у него в совокупности с возрастом смотрится очень большим риском. С высокой вероятностью сезона через 2 будет не айс.
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namankey
Ответ Tim Timson
любой клуб даст больше )..
Есть гипотетический пример пакета от этого любого клуба? Только чтобы в этом был смысл для "любого клуба", а не пожертвование для Портленда?
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Tim Timson
Ответ Fazy10
чтобы обменять потом на актив
так лучше сразу актив получить)
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