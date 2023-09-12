«Майами» не хочет включать Калеба Мартина в обмен Дэмиана Лилларда
«Майами» не хочет включать форварда Калеба Мартина в возможную сделку с «Портлендом» по обмену звездного разыгрывающего Дэмиана Лилларда.
Ожидается, что «Хит» захочет включить в обмен Николу Йовича, несмотря на успешное выступление сербского форварда на прошедшем чемпионате мира. Также участниками сделки, скорее всего, станут защитник Тайлер Хирро и новичок «Хит» Хайме Хакес.
Также отмечается, что «Хит» видят в Кевине Лаве стартового тяжелого форварда и довольны прогрессом Хэйвуда Хайсмита.
Единственное по поводу Лава логично, по меркам Майами тоо совсем молодой ещё.
Что-то я за всю эту Дэйм-драму не помню ни одного слуха о пакете от другой команды, который намного лучше. За Лиллардом очередь не выстроилась, Портленд передержал его на год-два
Да и контракт у него в совокупности с возрастом смотрится очень большим риском. С высокой вероятностью сезона через 2 будет не айс.