Адам Сильвер о требованиях обмена Хардена и Лилларда: «Мне это не нравится»

Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о требованиях (« ») и (« ») обменять их в другие команды.

«Мне это не нравится, как руководителю лиги. Я хочу, чтобы и игроки, и команды соблюдали контракты.

Я слежу за всем, что происходит в «Портленде» и «Филадельфии», и надеюсь, что все разрешится ко всеобщему удовлетворению. Я рад, что общественное обсуждение, похоже, успокоилось», – сказал Сильвер.

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