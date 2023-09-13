Адам Сильвер о требованиях обмена Хардена и Лилларда: «Мне это не нравится»
Комиссионер НБА Адам Сильвер высказался о требованиях Джеймса Хардена («Филадельфия») и Дэмиана Лилларда («Портленда») обменять их в другие команды.
«Мне это не нравится, как руководителю лиги. Я хочу, чтобы и игроки, и команды соблюдали контракты.
Я слежу за всем, что происходит в «Портленде» и «Филадельфии», и надеюсь, что все разрешится ко всеобщему удовлетворению. Я рад, что общественное обсуждение, похоже, успокоилось», – сказал Сильвер.
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