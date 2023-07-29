«Клипперс» не спешат продлевать контракт с Каваем Ленардом

По словам журналиста ESPN Ома Янгмисука, форвард « » имеет право на продление контракта, но клуб пока не торопится продлевать соглашение со звездным игроком.

«Как мне сказали, пока все тихо. С продлением контракта Кавая Ленарда спешки нет, а получит право на продление в сентябре», – сказал Янгмисук на подкасте The Lowe Post с Заком Лоу.

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