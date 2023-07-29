«Клипперс» не спешат продлевать контракт с Каваем Ленардом

Теги возможные переходы Клипперс НБА Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

По словам журналиста ESPN Ома Янгмисука, форвард «Клипперс» Кавай Ленард имеет право на продление контракта, но клуб пока не торопится продлевать соглашение со звездным игроком.

«Как мне сказали, пока все тихо. С продлением контракта Кавая Ленарда спешки нет, а Пол Джордж получит право на продление в сентябре», – сказал Янгмисук на подкасте The Lowe Post с Заком Лоу.

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1 комментарий

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Максим Макеев
с ними обоими решать безусловно будут следующим летом
если опять будут травмы то давать новый контракт хотя бы одному из них будет странно
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