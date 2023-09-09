Эксперт Колин Каухерд: «Карьеру Стефа Карри недооценивают»

Эксперт Колин Каухерд считает, что четырехкратный чемпион разыгрывающий « » заслуживает большего уважения за свои достижения.

«Карьеру Стефа Карри недооценивают. У Леброна есть армия, которая будет защищать его как величайшего игрока в истории, но если вы включите Стефа в десятку лучших, вы получите отпор.

Говорят, что он не умеет защищаться. Вы когда-нибудь видели, как или защищаются? Стефу никогда не оказывали того уважения, которого он заслуживает. Он уникален», – сказал Каухерд.

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