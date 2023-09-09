Эксперт Колин Каухерд: «Карьеру Стефа Карри недооценивают»

Теги Лэрри Берд Мэджик Джонсон Леброн Джеймс Голден Стэйт НБА Стефен Карри Колин Каухерд Баскетбол

Эксперт Колин Каухерд считает, что четырехкратный чемпион НБА разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заслуживает большего уважения за свои достижения.

«Карьеру Стефа Карри недооценивают. У Леброна есть армия, которая будет защищать его как величайшего игрока в истории, но если вы включите Стефа в десятку лучших, вы получите отпор. 

Говорят, что он не умеет защищаться. Вы когда-нибудь видели, как Мэджик или Берд защищаются? Стефу никогда не оказывали того уважения, которого он заслуживает. Он уникален», – сказал Каухерд.

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4 комментария

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ты не прав
Бёрд хорошо защищался.

У Карри короткое резюме, даже на фоне Бёрда и Мэджика. Первое время лечился, потом выстрелил, но отдал пальму первенства. Потом два года в молоко, наконец мвп финала, сейчас смотреть будем окончание карьеры. Надеюсь, что не скатится до уровня прощальных турне, беготнёй за гайками или другой подобной клоунады.

А так Карри в 10 должен быть. В принципе, у всех адекватных фанатов он там
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leon01
Есть игроки которых вторых таких не будет, от слова совсем и это он!
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ShowTime.
Ответ ты не прав
Бёрд хорошо защищался. У Карри короткое резюме, даже на фоне Бёрда и Мэджика. Первое время лечился, потом выстрелил, но отдал пальму первенства. Потом два года в молоко, наконец мвп финала, сейчас смотреть будем окончание карьеры. Надеюсь, что не скатится до уровня прощальных турне, беготнёй за гайками или другой подобной клоунады. А так Карри в 10 должен быть. В принципе, у всех адекватных фанатов он там
Кому отдал пальму первенства ? Дюрэнту ?
Вот поэтому я очень уважаю Стефа. Точно такой же и Д Уэйд. Они жертвуют всем ради команды. Шеф жертвовал всю карьеру своими амбициями , лишь бы команде было лучше.
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