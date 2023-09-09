Эксперт Колин Каухерд: «Карьеру Стефа Карри недооценивают»
Эксперт Колин Каухерд считает, что четырехкратный чемпион НБА разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри заслуживает большего уважения за свои достижения.
«Карьеру Стефа Карри недооценивают. У Леброна есть армия, которая будет защищать его как величайшего игрока в истории, но если вы включите Стефа в десятку лучших, вы получите отпор.
Говорят, что он не умеет защищаться. Вы когда-нибудь видели, как Мэджик или Берд защищаются? Стефу никогда не оказывали того уважения, которого он заслуживает. Он уникален», – сказал Каухерд.
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У Карри короткое резюме, даже на фоне Бёрда и Мэджика. Первое время лечился, потом выстрелил, но отдал пальму первенства. Потом два года в молоко, наконец мвп финала, сейчас смотреть будем окончание карьеры. Надеюсь, что не скатится до уровня прощальных турне, беготнёй за гайками или другой подобной клоунады.
А так Карри в 10 должен быть. В принципе, у всех адекватных фанатов он там
Вот поэтому я очень уважаю Стефа. Точно такой же и Д Уэйд. Они жертвуют всем ради команды. Шеф жертвовал всю карьеру своими амбициями , лишь бы команде было лучше.