Стефен Карри объяснил, почему перестал делать движение ногой во время броска: «Старею»

Теги Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Звездный разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри объяснил, почему перестал делать фирменное движение одной ногой во время броска.

«Старею», – ответил Карри.

Журналист спросил, серьезно ли говорит 2-кратный MVP.

«Речь об эффективности... эффективности движений. Это лучший способ ответить на вопрос. Когда создаешь время и пространство для броска, последнее, что хочется сделать, это все упустить из-за необязательных движений», – заявил 35-летний Карри.

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