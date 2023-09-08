Звездный разыгрывающий « » объяснил, почему перестал делать фирменное движение одной ногой во время броска.

«Старею», – ответил Карри.

Журналист спросил, серьезно ли говорит 2-кратный MVP.

«Речь об эффективности... эффективности движений. Это лучший способ ответить на вопрос. Когда создаешь время и пространство для броска, последнее, что хочется сделать, это все упустить из-за необязательных движений», – заявил 35-летний Карри.

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