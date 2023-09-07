Благотворительная организация Стефена и Айеши Карри планирует собрать 50 млн долларов для обеспечения детей в школах Окленда

Разыгрывающий « » и его жена Айеша Карри разработали программу по поддержке детей в Объединенном школьном округе Окленда. Супруги, основатели благотворительной организации «Eat. Learn. Play.» («Ешь. Учись. Играй.»), намерены собрать 50 млн долларов для местных школ в течение следующих трех лет.

По словам Карри, они планируют обеспечить качественное питание, безопасные игровые зоны и доступ к книгам для каждого ребенка, особенно из малообеспеченных слоев населения.

«Эти дети заслуживают возможности полностью раскрыть свой потенциал, особенно дети из темнокожего сообщества», – сказал Стеф Карри в интервью CBS News.

«Дело в том, что это три очень простые вещи в жизни, которые должны быть доступны каждому ребенку. Поэтому, когда у детей нет возможности получить их, то как они могут даже мечтать?» – отметила Айеша Карри.

Запущенный в 2019 году проект «Eat. Learn. Play.» уже оказал значительное влияние на город Окленд. Благотворительная организация уже раздала 25 млн порций еды, восстановила 12 игровых зон и вложила 6 млн долларов в программы повышения грамотности.

«Раз по 40 в день фотографировался». Антон Понкрашов провел два месяца в Китае и делится эмоциями

Газоль, Дюрэнт, Кукоч и Шак – в символической сборной баскетбольных ЧМ по игровым номерам

Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге