Благотворительная организация Стефена и Айеши Карри планирует собрать 50 млн долларов для обеспечения детей в школах Окленда

Теги светская хроника Голден Стэйт НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стеф Карри и его жена Айеша Карри разработали программу по поддержке детей в Объединенном школьном округе Окленда. Супруги, основатели благотворительной организации «Eat. Learn. Play.» («Ешь. Учись. Играй.»), намерены собрать 50 млн долларов для местных школ в течение следующих трех лет.

По словам Карри, они планируют обеспечить качественное питание, безопасные игровые зоны и доступ к книгам для каждого ребенка, особенно из малообеспеченных слоев населения.

«Эти дети заслуживают возможности полностью раскрыть свой потенциал, особенно дети из темнокожего сообщества», – сказал Стеф Карри в интервью CBS News.

«Дело в том, что это три очень простые вещи в жизни, которые должны быть доступны каждому ребенку. Поэтому, когда у детей нет возможности получить их, то как они могут даже мечтать?» – отметила Айеша Карри.

Запущенный в 2019 году проект «Eat. Learn. Play.» уже оказал значительное влияние на город Окленд. Благотворительная организация уже раздала 25 млн порций еды, восстановила 12 игровых зон и вложила 6 млн долларов в программы повышения грамотности.

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2 комментария

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Артем Гладских
молодцы!
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Нурлан Набиевич
Карри и Айеша - умные, порядочные и самое главное дальновидные люди! Удачи им в этом благородном деле!
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