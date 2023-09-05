Рич Пол о чемпионстве «Лейкерс» в «пузыре»: «Если бы Стеф Карри выиграл титул в «пузыре», стали бы его так занижать? Нет, не стали бы»
Агент Рич Пол, который представляет интересы форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, считает, что значимость добытого в «пузыре» чемпионства «Лейкерс» несправедливо занижают.
«Два кольца, те же самые игроки, 24 секунды на атаку. О чем мы вообще говорим?
Если бы Стефен Карри выиграл титул в «пузыре», стали бы его так занижать? Нет, не стали бы.
Я был в «пузыре». Я знаю, какие там были обстоятельства, атмосфера. Всех тестировали каждый день. Игроки не видели своих семей. На мой взгляд, там было только сложнее. Нужна была особая химия в команде, нужно было распределить лидерские роли между Леброном, Рондо и Эй Ди, чтобы правильно настроить парней и сфокусироваться. До финала дошли самые стойкие и опытные команды с лидерами в составе. Было только сложнее», – заявил Пол.
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Вот выиграл бы тот кто надо - был бы самый крутой титул
Взрослая позиция Пола стрелки метать
Именно по этой причине и Майкл, и Стеф гораздо больше импонируют с человеческой точки зрения