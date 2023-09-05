Рич Пол о чемпионстве «Лейкерс» в «пузыре»: «Если бы Стеф Карри выиграл титул в «пузыре», стали бы его так занижать? Нет, не стали бы»

Теги Леброн Джеймс Голден Стэйт Лейкерс НБА Стефен Карри Рич Пол Баскетбол

Агент Рич Пол, который представляет интересы форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса, считает, что значимость добытого в «пузыре» чемпионства «Лейкерс» несправедливо занижают.

«Два кольца, те же самые игроки, 24 секунды на атаку. О чем мы вообще говорим?

Если бы Стефен Карри выиграл титул в «пузыре», стали бы его так занижать? Нет, не стали бы.

Я был в «пузыре». Я знаю, какие там были обстоятельства, атмосфера. Всех тестировали каждый день. Игроки не видели своих семей. На мой взгляд, там было только сложнее. Нужна была особая химия в команде, нужно было распределить лидерские роли между Леброном, Рондо и Эй Ди, чтобы правильно настроить парней и сфокусироваться. До финала дошли самые стойкие и опытные команды с лидерами в составе. Было только сложнее», – заявил Пол.

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23 комментария

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ModestBoy
я вообще не понимаю, почему занижают, мне кажется в таких условиях выиграть титул сложнее, как минимум надо настроиться под новые обстоятельства.
+36
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Forza
Когда смотрел плей-офф в пузыре, мне казалось, что наоборот победу там все будут считать особенной и престижной. То ято получилось наоборот для меня прямо удивлением стало.
+19
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Drinkinss
Да его и так занижают по поводу и без. И без этого титула в пузыре :) Первый титул не считается т к у леброна все были травмированы (при этом поражение от торонто - это тупо потому что стеф не может тащить, ну подумаешь в старте у тебя альфонсо маккини и квин кук, а со скамейки джордан белл и патрик макко - кстати где эти четверо сейчас? все были молодыми проспектами, когда со стефом играли, а теперь где?). Второй и третий титул - не считается, т к в команде был КД (при этом титулы меджика и карима, шака и кобе, леброна и вейда все разумеется засчитываются в полной мере, причем обоим игрокам звездного дуо). Четвертый титул - ну да считается, но оппонент в виде бостона слабоват. При этом титулы против майами (которое еще слабее бостона) - засчитываются во всю силу и ЛАЛ и денверу.
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Leo Bonart
Ответ Forza
Когда смотрел плей-офф в пузыре, мне казалось, что наоборот победу там все будут считать особенной и престижной. То ято получилось наоборот для меня прямо удивлением стало.
Так победитель неправильный же!
Вот выиграл бы тот кто надо - был бы самый крутой титул
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fy6597kh4n
Сначала у Джордана не было соц.сетей и медиа, теперь если бы титул выиграл Карри его не стали бы занижать

Взрослая позиция Пола стрелки метать

Именно по этой причине и Майкл, и Стеф гораздо больше импонируют с человеческой точки зрения
+23
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armageddon123456
Ответ Light Yagami
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Нормально так. Связь какая вообще? Наверно надо и три-пит от ЛАЛ 2000-2002 принизить, а что, потом же команда обосрямс делала регулярно. А 2-й три-пит Чикаго с Джорданом? Там как бы тоже потом все плохо было. Вообще, причина не то что за уши - за кончик волос притянута
+10
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mqh9pzrxgf
Ответ ModestBoy
я вообще не понимаю, почему занижают, мне кажется в таких условиях выиграть титул сложнее, как минимум надо настроиться под новые обстоятельства.
Так все подстраивались) в чем сложность😂 а так Шак говорил что это чемпионство будет всегда в кавычках
+4
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Сергей Пузанков
Ответ armageddon123456
Нормально так. Связь какая вообще? Наверно надо и три-пит от ЛАЛ 2000-2002 принизить, а что, потом же команда обосрямс делала регулярно. А 2-й три-пит Чикаго с Джорданом? Там как бы тоже потом все плохо было. Вообще, причина не то что за уши - за кончик волос притянута
Спорный тейк, Лейкерс в 2003-м оступились во втором раунде с будущими чемпионами, но уже в 2004-м взяли реванш и играли в финале НБА. Лейкерс в 21-м доковыляли только до плей-ин, где безапелляционно легли под Финикс, в 22-м закончили сезон с 33-мя победами.
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Сергей Пузанков
Ответ Light Yagami
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если честно впервые слышу такое мнение. Обычно говорят, что в пузыре другие условия, что команды, пропустившие несколько месяцев, были растренированными, поэтому было много травм (помимо ковида), а Лейкерс вроде бы в нарушение правил продолжали тренировки во время простоя.
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Jazzzz
Какой Король, такая и свита😐
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leon01
из четырёх титулов 2 мистер Пробежка взял при форцмажорных обстоятельствах)
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Виктор Шакуров
Судя по тому как он сейчас защищает наследие ЛеБрона, то первым бы кричал, что чемпионство ГСВ в пузыре, не имело бы ценности.
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armageddon123456
Ответ Сергей Пузанков
Спорный тейк, Лейкерс в 2003-м оступились во втором раунде с будущими чемпионами, но уже в 2004-м взяли реванш и играли в финале НБА. Лейкерс в 21-м доковыляли только до плей-ин, где безапелляционно легли под Финикс, в 22-м закончили сезон с 33-мя победами.
Безапеляционно легли в прошлом году под Денвер (и то, не смотря на свип, серия была крайне упорной, все матчи в клатче были). А вот в той серии были буквально в одной четверти от счета 3-1 и скорее всего дальнейшего прохода, но случилась травма Дэвиса и мы все знаем что было дальше. Ну а про сезон с Расселом и говорить нечего - не получилось, не фартануло. Обложались в том сезоне по полной программе, это да
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Сергей Пузанков
Ответ Light Yagami
С 2015 согласен полностью, но они дальше на дистанции результат дали, а глоры даже не знали о существовании той команды тогда. У "Тэронтоу" крутейший ран по плей-офф был, язык не поворачивается сноску ставить на них. Клатч в 7-м матче, откамбэчили бакс с 0-2. Тот же Брон вообще не факт, что не обкакался бы где-то по пути, будь он на месте Леонарда.
Восток прошли красиво, не вопрос, но кубок за это не дают, Леброн подтвердит
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Сергей Пузанков
Ответ fy6597kh4n
Сначала у Джордана не было соц.сетей и медиа, теперь если бы титул выиграл Карри его не стали бы занижать Взрослая позиция Пола стрелки метать Именно по этой причине и Майкл, и Стеф гораздо больше импонируют с человеческой точки зрения
Майкл и Стеф импонируют больше чем Рич Пол? Серьезно? Такой уровень сравнения?
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ModestBoy
Ответ mqh9pzrxgf
Так все подстраивались) в чем сложность😂 а так Шак говорил что это чемпионство будет всегда в кавычках
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