Агент Рич Пол, который представляет интересы форварда « » , считает, что значимость добытого в «пузыре» чемпионства «Лейкерс» несправедливо занижают.

«Два кольца, те же самые игроки, 24 секунды на атаку. О чем мы вообще говорим?

Если бы выиграл титул в «пузыре», стали бы его так занижать? Нет, не стали бы.

Я был в «пузыре». Я знаю, какие там были обстоятельства, атмосфера. Всех тестировали каждый день. Игроки не видели своих семей. На мой взгляд, там было только сложнее. Нужна была особая химия в команде, нужно было распределить лидерские роли между Леброном, Рондо и Эй Ди, чтобы правильно настроить парней и сфокусироваться. До финала дошли самые стойкие и опытные команды с лидерами в составе. Было только сложнее», – заявил Пол.

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