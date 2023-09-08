Сайт Bleacher Report составил список лучших игроков НБА на основе опроса болельщиков. Яннис на 1-м месте

Теги рейтинги Леброн Джеймс НБА болельщики Кевин Дюрэнт Стефен Карри Кайри Ирвинг Кавай Ленард Джимми Батлер Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Девин Букер Шэй Гилджес-Александер Джа Морэнт Энтони Эдвардс Баскетбол

Сайт Bleacher Report провел опрос болельщиков и составил список Топ-25 лучших игроков НБА прямо сейчас.

Первое место занял форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, действующий MVP Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» на 6-м, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс – 9-й.

Топ-25 игроков НБА согласно опросу Bleacher Report:

1. Яннис Адетокумбо

2. Лука Дончич

3. Стефен Карри

4. Никола Йокич

5. Джейсон Тейтум

6. Джоэл Эмбиид

7. Кевин Дюрэнт

8. Шэй Гилджес-Александер

9. Леброн Джеймс

10. Энтони Эдвардс

11. Девин Букер

12. Дэмиан Лиллард

13. Джимми Батлер

14. Донован Митчелл

15. Энтони Дэвис

16. Де’Арон Фокс

17. Джейлен Браун

18. Джа Морэнт

19. Кавай Ленард

20. Джамал Мюррэй

21. Тайриз Халибертон

22. Кайри Ирвинг

23. Бэм Адебайо

24. Пол Джордж

25. Трэй Янг.

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5 комментариев

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Forza
Первая мысль у меня была такая же как у тебя друг, читающий этот комментарий. Но я погуглил за тебя и нет, Bleacher Report, калифорнийский сайт, а не из висконсина.

Поэтому придется нам и дальше с тобой недоумевать, как же так получилось...
+4
0
+4
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ta1ib
Кто "лучший прямо сейчас в НБА" наглядно показал ПО НБА 2023
+2
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mibX
The disrespect(c)
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alexis2020
У Леброна столько персофанов, странно, что он даже не в топ-5
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Сергей Пузанков
Ответ Forza
Первая мысль у меня была такая же как у тебя друг, читающий этот комментарий. Но я погуглил за тебя и нет, Bleacher Report, калифорнийский сайт, а не из висконсина. Поэтому придется нам и дальше с тобой недоумевать, как же так получилось...
очень известный ресурс в спортивных кругах, конечно никакого отношения к Милуоки не имеющий
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