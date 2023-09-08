Сайт Bleacher Report составил список лучших игроков НБА на основе опроса болельщиков. Яннис на 1-м месте
Сайт Bleacher Report провел опрос болельщиков и составил список Топ-25 лучших игроков НБА прямо сейчас.
Первое место занял форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо, действующий MVP Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» на 6-м, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс – 9-й.
Топ-25 игроков НБА согласно опросу Bleacher Report:
2. Лука Дончич
3. Стефен Карри
4. Никола Йокич
5. Джейсон Тейтум
6. Джоэл Эмбиид
7. Кевин Дюрэнт
8. Шэй Гилджес-Александер
10. Энтони Эдвардс
11. Девин Букер
12. Дэмиан Лиллард
13. Джимми Батлер
14. Донован Митчелл
15. Энтони Дэвис
16. Де’Арон Фокс
17. Джейлен Браун
18. Джа Морэнт
19. Кавай Ленард
20. Джамал Мюррэй
21. Тайриз Халибертон
22. Кайри Ирвинг
23. Бэм Адебайо
24. Пол Джордж
25. Трэй Янг.
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