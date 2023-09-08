Трэй Янг после вылета США: «Новый день, новая возможность💯». Этим летом он хотел выступать за сборную

Разыгрывающий «Атланты» после поражения США от Германии (111:113) в полуфинале чемпионата мира-2023 опубликовал сообщение на своей странице в соцсети.

Этим летом Янг эмоционально воспринял, что его вновь не вызвали в сборную США – первый раз был перед Олимпиадой в 2021 году. Баскетболист считает, что заслужил свое место в национальной команде.

«Новый день, новая возможность💯», – написал Янг сразу после окончания матча.

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