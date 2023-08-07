Гилберт Аренас считает, что Трэя Янга не берут в сборную США из-за кроссовочного контракта

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что звездного разыгрывающего «Атланты» не берут в сборную США из-за кроссовочного контракта.

Янг представляет Adidas, а спонсором американской команды является .

«Все из-за этой никчемной кроссовочной истории! Все дело в бренде. Они берут на себя слишком много», – заявил Аренас.

Янг перед Олимпийскими играми в 2021 году и грядущим чемпионатом мира открыто заявлял о желании присоединиться к национальной команде, но его так и не вызвали.

Игра через «усы» в НБА ушла в прошлое. Выберем же лучших мастеров игры под кольцом

Остановка сердца оборвала жизнь звезды НБА 30 лет назад. Реджи Льюис так и не успел стать легендой «Селтикс»