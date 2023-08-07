Гилберт Аренас считает, что Трэя Янга не берут в сборную США из-за кроссовочного контракта

Теги Атланта сборная США НБА Гилберт Аренас adidas Nike Чемпионат мира по баскетболу 2023 Трэй Янг Баскетбол

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас считает, что звездного разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга не берут в сборную США из-за кроссовочного контракта.

Янг представляет Adidas, а спонсором американской команды является Nike.

«Все из-за этой никчемной кроссовочной истории! Все дело в бренде. Они берут на себя слишком много», – заявил Аренас.

Янг перед Олимпийскими играми в 2021 году и грядущим чемпионатом мира открыто заявлял о желании присоединиться к национальной команде, но его так и не вызвали.

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7 комментариев

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ну хоть не из-за прически)
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Дело не в контракте, а в Янге.
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А Ривс с контрактом с какой-то китайской компанией или Эдвардс с таким же Адидасовским контрактом - это что тогда ?)
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ощущение что Янг платит аринасу за эти накидывания. На вскидку у Ривза там вообще какие-то свои китайские кросы и что? проблема в том что янг последними сезонами испортил себе репутацию особенно среди тренеров и менеджеров. тут братки, особенно типа аринаса, вряд ли помогут.
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Ну да, ну да. Хорошая попытка, Агент...Янга)
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Ответ Tim Timson
ну хоть не из-за прически)
Хотя это более причёсанная версия.
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Вот оно в чём дело
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