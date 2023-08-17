Патрик Беверли о том, вместо кого Трэй Янг должен быть в сборной США: «Закрой глаза и выбери любого»

Разыгрывающий «Филадельфии» считает, что лидер «Атланты» полностью заслужил свое место в сборной США.

Соведущий: В сети началась полемика. Трэй Янг говорит, что он должен быть в сборной США.

Беверли: Он должен быть.

Соведущий: Вместо кого?

Беверли: Закрой глаза. Прокрутись два раза вокруг своей оси – на кого попадет, того и убирай.

Соведущий: Любого?

Беверли: Он выиграл много матчей. Вытащил много концовок. Он изобретает игру заново. Он продолжает то, что подарил баскетболу Стеф Карри. Он вывел свою команду в финал Восточной конференции, добился больших побед на выезде. И я не пытаюсь принизить заслуги остальных. Понятно, что в сборной США своя структура, но Янг в скором времени наденет на себя эту майку. Не волнуйтесь.

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