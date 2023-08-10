Гилберт Аренас – Трэю Янгу: «Если бы на твом месте был любой другой игрок, например Лука Дончич, он стал бы богом»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас в разговоре с разыгрывающим «Атланты» высказался о серии первого раунда плей-офф 2021 года, в которой «Хоукс» обыграли «Никс» (4-1).

«Знаешь, что самое удивительное в той серии против « »? Если бы это сделал любой другой игрок, например , он стал бы богом», – заявил Аренас.

«Я знаю», – рассмеялся Янг.

«Это невероятно. Ты приехал в «Гарден» и надрал им задницу. Большинство СМИ – нью-йоркские, и они обиделись на тебя за то, что ты сделал в «Гардене». Ты должен был войти в историю как человек, который уничтожил «Гарден», – отметил Аренас.

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