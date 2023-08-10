Гилберт Аренас – Трэю Янгу: «Если бы на твом месте был любой другой игрок, например Лука Дончич, он стал бы богом»

Теги Атланта Нью-Йорк НБА Гилберт Аренас Лука Дончич Трэй Янг Баскетбол

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас в разговоре с разыгрывающим «Атланты» Трэем Янгом высказался о серии первого раунда плей-офф 2021 года, в которой «Хоукс» обыграли «Никс» (4-1).

«Знаешь, что самое удивительное в той серии против «Нью-Йорка»? Если бы это сделал любой другой игрок, например Лука Дончич, он стал бы богом», – заявил Аренас.

«Я знаю», – рассмеялся Янг.

«Это невероятно. Ты приехал в «Гарден» и надрал им задницу. Большинство СМИ – нью-йоркские, и они обиделись на тебя за то, что ты сделал в «Гардене». Ты должен был войти в историю как человек, который уничтожил «Гарден», – отметил Аренас.

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12 комментариев

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SSerh
Что они там курят вообще? И при чём тут он приплёл Луку Дончича, это совсем другой уровень, это всё равно что сравнивать Леброна Джеймса и Джей Ар Смита
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Archer_Great
Уничтожил Гарден - это слишком громко сказано. Те Никс были неплохи в сезоне, но на этом все. Атланта была и по составу, и по таланту, и по слаженности игры сильнее. Вот если бы Янг, проигрывая 2-3 Милуоки или Бостону, забрал бы серию - пусть даже и без разгрома в 7-м матче - тогда можно было бы говорить о каких-нибудь сравнениях с упомянутым Дончичем (к слову, нафига Аренас его приплел, непонятно)
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gangstarr
Прическа Трае точно войдет в историю
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Stephan Carrypenko
Ответ everyday4768
Какой же всё-таки мерзкий Аринас. И ведь не факт что это сознательная работа, хайпожорство, клики, просмотры. Возможно он такой баран и есть...
Не поймёт он «щедрую» и «открытую» расийскую душу))) ох уж эти омериконцы, ох уж эти капиталисты
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udasb
Ох уж эта «черная» зависть
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Всеволод Бобров
опять белого возвышают, а бедного мулата не заметили? )
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Van
А если бы Трей был на месте Луки в серии с Финиксом? Ну да, Даллас бы вылетел
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Andrey-Kiev
Ответ SSerh
Что они там курят вообще? И при чём тут он приплёл Луку Дончича, это совсем другой уровень, это всё равно что сравнивать Леброна Джеймса и Джей Ар Смита
Дончич и Янг - с одного драфта-18, более того Мавс и Хоукс как раз и провели обмен пиками (3/5). Их постоянно противопоставляют, считая его главными звездами. Поэтому там где Янг, всегда по поводу и без приплетают словенца
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Stephan Carrypenko
Ответ Всеволод Бобров
опять белого возвышают, а бедного мулата не заметили? )
Метиса
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