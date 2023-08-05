Трэй Янг о невызове в сборную США: «Считаю, что должен быть в команде»

Звездный разыгрывающий «Атланты» признался, что по-прежнему открыт для предложений от сборной США.

Янг перед Олимпийскими играми в 2021 году и грядущим чемпионатом мира открыто заявлял о желании присоединиться к национальной команде, но его так и не вызвали.

Сам баскетболист считает, что заслуживает попадания в состав.

«По-прежнему хочу сыграть за сборную США, это факт. Я уже пару раз говорил о желании сыграть за США. Сам я точно хочу, остальное зависит от них, хотят ли они видеть меня тоже... Мне бы хотелось сыграть, показать в первую очередь свои навыки распасовщика и не делая акцент на наборе очков. Так что да, я точно хотел бы сыграть.

С уважением отношусь к ребятам в составе и понимаю, что я не единственный, кто стремится в сборную, но все же считаю, что должен быть в команде», – заявил Янг.

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