Скип Бэйлесс о Трэе Янге: «В хороший день он может 183 cм ростом. Называю его «мышастым Трэем», потому что он такой маленький и обижается на меня из-за этого»

Известный спортивный эксперт в эфире своего шоу объяснил, почему не желает перехода разыгрывающего «Атланты» в « ».

«Трэй – прекрасный молодой человек. Он мне нравится, я бы хотел пообщаться с ним, сходить с ним на ужин, но я бы не хотел видеть его в своей команде. В хороший день он может 183 сантиметра ростом.

Они называют его «ледяным Трэем» («Ice Trae»), но я называю его «мышастым Трэем» («Mice Trae»), потому что он такой маленький и обижается на меня из-за этого.

33,5% трехочковых – это ужасно. И с тех пор, как он появился в лиге, он на восьмом месте по количеству бросков из-за дуги, и с тех пор, как он появился в лиге, он лидирует во всей лиге по количеству потерь – плохое сочетание, словно это Уэстбрук», – сказал Бэйлесс.

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