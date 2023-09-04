Скип Бэйлесс о Трэе Янге: «В хороший день он может 183 cм ростом. Называю его «мышастым Трэем», потому что он такой маленький и обижается на меня из-за этого»
Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс в эфире своего шоу объяснил, почему не желает перехода разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга в «Лейкерс».
«Трэй – прекрасный молодой человек. Он мне нравится, я бы хотел пообщаться с ним, сходить с ним на ужин, но я бы не хотел видеть его в своей команде. В хороший день он может 183 сантиметра ростом.
Они называют его «ледяным Трэем» («Ice Trae»), но я называю его «мышастым Трэем» («Mice Trae»), потому что он такой маленький и обижается на меня из-за этого.
33,5% трехочковых – это ужасно. И с тех пор, как он появился в лиге, он на восьмом месте по количеству бросков из-за дуги, и с тех пор, как он появился в лиге, он лидирует во всей лиге по количеству потерь – плохое сочетание, словно это Уэстбрук», – сказал Бэйлесс.
Самая молодая страна мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Манута Бола выступила на ЧМ лучше Франции
Звезда бега считает, что чемпионы НБА не должны называть себя «чемпионами мира». Это очень задело всех в лиге
Сэм Прести собрал вместе Дюрэнта, Уэстбрука и Хардена, но не смог их обуздать. Краткая история «Тандер»
3 комментария