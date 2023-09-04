Скип Бэйлесс о Трэе Янге: «В хороший день он может 183 cм ростом. Называю его «мышастым Трэем», потому что он такой маленький и обижается на меня из-за этого»

Теги Атланта Лейкерс НБА Трэй Янг Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный спортивный эксперт Скип Бэйлесс в эфире своего шоу объяснил, почему не желает перехода разыгрывающего «Атланты» Трэя Янга в «Лейкерс».

«Трэй – прекрасный молодой человек. Он мне нравится, я бы хотел пообщаться с ним, сходить с ним на ужин, но я бы не хотел видеть его в своей команде. В хороший день он может 183 сантиметра ростом.

Они называют его «ледяным Трэем» («Ice Trae»), но я называю его «мышастым Трэем» («Mice Trae»), потому что он такой маленький и обижается на меня из-за этого.

33,5% трехочковых – это ужасно. И с тех пор, как он появился в лиге, он на восьмом месте по количеству бросков из-за дуги, и с тех пор, как он появился в лиге, он лидирует во всей лиге по количеству потерь – плохое сочетание, словно это Уэстбрук», – сказал Бэйлесс.

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3 комментария

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p
А в плохой день он может быть 180?
+5
0
+5
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quznez
Ответ p
А в плохой день он может быть 180?
в плохой, холодный день и того меньше.
+2
0
+2
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xQcoW
Цыгане очень эмоциональные
0
0
0
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