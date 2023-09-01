Никола Миротич о том, почему перешел в «Милан»: «Эта команда создана для того, чтобы быть особенной»

Новобранец « » дал приветственное интервью клубу, в котором рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в итальянском гранде.

«Я считаю важным чувствовать себя под давлением, мне это по душе. «Милан» – великий клуб. Игрокам здесь нравится, столько сотрудников, красивый город, арена отличная, прекрасный тренер.

Пришло время сделать шаг вперед, стать великой командой, которая принимает самые сложные вызовы. Потенциал у нас большой. Мы можем провести отличный сезон, я так думаю, учитывая наши габариты, талант игроков, тренеров, которые у нас есть. Эта команда создана для того, чтобы быть особенной», – сказал Миротич.

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