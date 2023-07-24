«Пао», «Монако» и «Милан» претендуют на Николу Миротича

Теги возможные переходы Turkish Airlines EuroLeague Панатинаикос EA7 Эмпорио Армани Милан Никола Миротич Монако Баскетбол

«Монако», «Панатинаикос» и «Милан» претендуют на тяжелого форварда Николу Миротича (32 года, 208 см).

Об этом информирует журналист Israel Hayom Эрел Гинсбер.

Гинсбер пишет, что «Пао» сделал форварду крупное предложение. Вчера президент греческого гранда опроверг эту информацию.

Ранее Миротич отказался от подписания контракта с «Партизаном», несмотря на условную договоренность. Как сообщало руководство клуба, отказ Миротича не был связан с соображениями безопасности.

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