«Пао», «Монако» и «Милан» претендуют на Николу Миротича

« », « » и « » претендуют на тяжелого форварда (32 года, 208 см).

Об этом информирует журналист Israel Hayom Эрел Гинсбер.

Гинсбер пишет, что «Пао» сделал форварду крупное предложение. Вчера президент греческого гранда опроверг эту информацию.

Ранее Миротич отказался от подписания контракта с «Партизаном», несмотря на условную договоренность. Как сообщало руководство клуба, отказ Миротича не был связан с соображениями безопасности.

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