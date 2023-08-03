«Милан» официально подписал Николу Миротича
«Милан» официально объявил о переходе в команду тяжелого форварда Николы Миротича (32 года, 208 см).
Черногорец провел предыдущие четыре сезона за «Барселону». У игрока оставалось еще два года по контракту, но каталонский клуб решил расстаться с форвардом форвардом и выкупил его контракт.
Миротич достиг устной договоренности с «Партизаном», но позже отказался от подписания контракта, заявив, что не станет играть в Сербии из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков.
Бывшим игроком «Барселоны» интересовались «Црвена Звезда», Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако».
Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны
Комментарии