«Милан» официально подписал Николу Миротича

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«Милан» официально объявил о переходе в команду тяжелого форварда Николы Миротича (32 года, 208 см).

Черногорец провел предыдущие четыре сезона за «Барселону». У игрока оставалось еще два года по контракту, но каталонский клуб решил расстаться с форвардом форвардом и выкупил его контракт.

Миротич достиг устной договоренности с «Партизаном», но позже отказался от подписания контракта, заявив, что не станет играть в Сербии из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков.

Бывшим игроком «Барселоны» интересовались «Црвена Звезда», Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако».

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