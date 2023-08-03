«Милан» официально подписал Николу Миротича

« » официально объявил о переходе в команду тяжелого форварда (32 года, 208 см).

Черногорец провел предыдущие четыре сезона за «Барселону». У игрока оставалось еще два года по контракту, но каталонский клуб решил расстаться с форвардом форвардом и выкупил его контракт.

Миротич достиг устной договоренности с «Партизаном», но позже отказался от подписания контракта, заявив, что не станет играть в Сербии из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков.

Бывшим игроком «Барселоны» интересовались «Црвена Звезда», Олимпиакос», «Панатинаикос» и «Монако».

Атлетизм Николы Йокича недооценен. Шутки про его лишний вес уже неактуальны