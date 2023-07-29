Спортивный директор «Црвены Звезды»: «Никола Миротич не хотел оттолкнуть от себя болельщиков, выбрав тот или иной сербский клуб»

Спортивный директор «Црвены Звезды» Милан Дозет подтвердил, что клуб вел переговоры с агентами , а также объяснил решение форварда не подписывать контракт в Сербии.

«Мы контактировали с Миротичем и хотели видеть его в нашей команде. Мы вели переговоры с его агентами, но к сожалению, не смогли прийти к соглашению.

Даже «Партизан» публично заявил в своем первом пресс-релизе, что никакие угрозы не повлияли на решение Миротича, и время покажет правду. Кроме того, Никола сказал, что угроз со стороны « » не было.

Наши болельщики всегда встречают его аплодисментами, где бы мы ни играли против него. Мы действительно считаем его своим, но мы никогда не собирались препятствовать тому, чтобы он присоединился к какому-либо другому клубу. На мой взгляд, на его решение повлияла его глубокая связь с сербским народом. Он внес большой вклад и не хотел оттолкнуть от себя кого-либо из своих болельщиков, выбирая тот или иной клуб», – сказал Дозет.

Сообщалось, что Миротич договорился о контракте с « », но в последний момент отказался подписать соглашение из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков.

«Чтобы понять историю баскетбола в Европе, нужно узнать историю ЦСКА». Испанец написал книгу о ЦСКА – без знания русского и поездок в Россию