Спортивный директор «Црвены Звезды»: «Никола Миротич не хотел оттолкнуть от себя болельщиков, выбрав тот или иной сербский клуб»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Партизан Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Никола Миротич Баскетбол

Спортивный директор «Црвены Звезды» Милан Дозет подтвердил, что клуб вел переговоры с агентами Николы Миротича, а также объяснил решение форварда не подписывать контракт в Сербии.

«Мы контактировали с Миротичем и хотели видеть его в нашей команде. Мы вели переговоры с его агентами, но к сожалению, не смогли прийти к соглашению.

Даже «Партизан» публично заявил в своем первом пресс-релизе, что никакие угрозы не повлияли на решение Миротича, и время покажет правду. Кроме того, Никола сказал, что угроз со стороны «Црвены Звезды» не было.

Наши болельщики всегда встречают его аплодисментами, где бы мы ни играли против него. Мы действительно считаем его своим, но мы никогда не собирались препятствовать тому, чтобы он присоединился к какому-либо другому клубу. На мой взгляд, на его решение повлияла его глубокая связь с сербским народом. Он внес большой вклад и не хотел оттолкнуть от себя кого-либо из своих болельщиков, выбирая тот или иной клуб», – сказал Дозет.

Сообщалось, что Миротич договорился о контракте с «Партизаном», но в последний момент отказался подписать соглашение из-за оскорблений и угроз со стороны болельщиков.

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