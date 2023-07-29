Душко Вуйошевич заподозрил сербского Патриарха во вмешательство в договоренность между «Партизаном» и Николой Миротичем

Бывший главный тренер «Партизана» Душко Вуйошевич обвинил епископа Сербской православной церкви Патриарха Порфирия в том, что форвард отказался подписать контракт с « ».

После заявления Миротича в социальных сетях о том, что он не подпишет соглашение с «Партизаном», несмотря на договоренность между сторонами, появились слухи, что бывший MVP Евролиги передумал после консультации с Порфирием.

Слухи не были подтверждены, но сообщение вызвало реакцию Вуйошевича. Черногорский тренер заявил, что если это правда, то Порфирий действует не как Глава Церкви, а как «лоббист».

«Ходят слухи, что Патриарх позвонил Миротичу и воспользовался его религиозностью, чтобы уговорить выбрать другой клуб, который поддерживает Патриарх. Я в этом сомневаюсь, но если это правда, то он не Патриарх, а член какого-то лобби. И тогда это грязные игры», — сказал Вуйошевич.

Известно, что Порфирий является болельщиком « ».

«Не хочу давать советы Душко Вуйошевичу, но если он, взрослый человек с большим жизненным и профессиональным опытом, хотя бы частично поверил в такую научно-фантастическую историю, не говоря уже о клевете и лжи, как это поймут те, кто менее осведомлен и имеет меньше опыта?

Глава Сербской православной церкви такими делами не занимается. Я занимаюсь проблемами церкви, спасением всех верующих и, конечно, своим собственным спасением, как и каждый другой христианин», — ответил Порфирий Вуйошевичу.

«Я рад, что своим заявлением вы подтвердили мои сомнения в правдивости слухов о том, что вы участвовали в деле Миротича, используя его религиозность. Я сразу очень четко выразил эти сомнения. Я рад, что вы понимаете важность спорта и правильно относитесь к этой сфере.

Хорошо, что вы не используете свое влияние для разделения сербского народа на болельщиков «Црвены Звезда» и «Партизана», потому что в соответствии с выполняемой вами функцией вы должны быть выше таких вредоносных разделений», — отреагировал Вуйошевич.

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