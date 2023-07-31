Генменеджер «Партизана» Савич рассказал о срыве контракта с Миротичем: «Никола решил рассказать всем, что переходит к нам. После этого все изменилось»

Генеральный менеджер « » Зоран Савич рассказал о срыве 3-летнего контракта со звездным форвардом , когда стороны практически договорились о сделке.

«Он допустил одну ошибку. Пока мы с Николой вели переговоры, вся Европа говорила о его переходе в «Олимпиакос», потом «Милан», но никто не упоминал «Партизан». Ему это нравилось, ведь он видел, что мы настроены серьезно, что информация от нас никуда не утекает. Все разговоры с ним проходили спокойно, он проявлял хладнокровие.

А потом, на одной из встреч со мной и Желько Обрадовичем, Миротич прервал меня и сказал: «Я решил, что перехожу в вашу команду. Сообщу об этом всем остальным клубам». Я посоветовал ему этого не делать, потому что сразу же разнесется слух, но в итоге именно это и произошло. Когда информация просочилась в прессу, усилилось давление, и ситуация изменилась», – рассказал Савич.

Миротич, комментируя отказ от варианта с «Партизаном», заявил, что продолжит карьеру за пределами Сербии из-за оскорблений и угроз.

«Напряжение здесь высокое, но мы все сталкиваемся с напряжением. Наше общество само создало себе плохой имидж. Считается, что игрок не может приехать в Сербию, даже если он никогда раньше не играл ни за « », ни за «Партизан». Лично меня смущала эта фраза о разделении Сербии... Хотя ситуация с делением в спорте не нова. Каждый поддерживает свой клуб, люди всегда делятся по фанатской принадлежности.

Это не что-то свойственное только Сербии. Никола даже в шутку говорил, что выдержит все это давление, потому что ранее уже переходил из «Реала» в «Барселону», но вы видели, что в итоге произошло.

Мне жаль, что все здесь представлено как жизнь или смерть. Это ненормально. Это не жизнь и не смерть, это спорт. Игроки должны выходить на площадку и показывать, кто из них лучше», – заявил Савич.

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