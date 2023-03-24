Тайрон Лю может покинуть «Клипперс» в межсезонье в случае неудачного результата

Главный тренер «Клипперс» может покинуть клуб в межсезонье в случае неудачного результата в сезоне-22/23.

Об этом рассказал обозреватель Yahoo! Sports Джейк Фишер во время записи подкаста.

По словам Фишера, в случае очередной неудачи «Клипперс» могут пойти на значительные изменения.

«Были разговоры о том, что Тай Лю оставит всю эту историю в определенный момент времени. Так что для «Клипперс» многое стоит на кону», – заявил Фишер.

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