Защитник « » и сборной России Тимофей Герасимов назвал игроков, за которыми с интересом наблюдал в последнее время.

Герасимов также признался, что к европейскому и отечественному баскетболу относится лучше, чем к НБА.

«Мне больше нравится смотреть европейский баскетбол, , . Очень нравится игра Нандо де , слежу за его «кинжальными проходами», как сказал бы мой первый тренер из Ростова, Волжин Олег Иванович. На Родригеса смотрю, обожаю его броски с ведения, передачи не глядя и прочее. Ну а классика жанра для меня – . Мне очень нравятся какие-то magic-моменты, космические передачи, броски. Я бы выделил этих трех игроков, за которыми наблюдаю и что-то от них беру.

Почему Европа, а не НБА? Аргументы профессионального игрока, скорее. Потому что НБА – это, безусловно, красиво, это шоу, но я не нахожусь там, моя профессия связана именно с европейским баскетболом, а игра, в принципе, отличается. В НБА площадка больше, трехочковая линия подальше от кольца, правила немножко отличаются, тайм-ауты могут длиться по пять минут. Ты не можешь на это смотреть, потому что дольше будешь перестраиваться. Если хочешь посмотреть на шоу – конечно, включи НБА. Но если хочешь научиться чему-то полезному, что можешь применить на паркете, то для меня в приоритете Евролига, европейский баскетбол», – заявил Герасимов.

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