Тимофей Герасимов: «Если хочешь посмотреть на шоу – включи НБА. Но если хочешь научиться чему-то, то для меня в приоритете Евролига»

Теги Зенит Серхио Родригес Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок НБА Милош Теодосич Нандо Де Коло Тимофей Герасимов Баскетбол

Защитник «Зенита» и сборной России Тимофей Герасимов назвал игроков, за которыми с интересом наблюдал в последнее время.

Герасимов также признался, что к европейскому и отечественному баскетболу относится лучше, чем к НБА.

«Мне больше нравится смотреть европейский баскетбол, Евролигу, Еврокубок. Очень нравится игра Нандо де Коло, слежу за его «кинжальными проходами», как сказал бы мой первый тренер из Ростова, Волжин Олег Иванович. На Родригеса смотрю, обожаю его броски с ведения, передачи не глядя и прочее. Ну а классика жанра для меня – Теодосич. Мне очень нравятся какие-то magic-моменты, космические передачи, броски. Я бы выделил этих трех игроков, за которыми наблюдаю и что-то от них беру.

Почему Европа, а не НБА? Аргументы профессионального игрока, скорее. Потому что НБА – это, безусловно, красиво, это шоу, но я не нахожусь там, моя профессия связана именно с европейским баскетболом, а игра, в принципе, отличается. В НБА площадка больше, трехочковая линия подальше от кольца, правила немножко отличаются, тайм-ауты могут длиться по пять минут. Ты не можешь на это смотреть, потому что дольше будешь перестраиваться. Если хочешь посмотреть на шоу – конечно, включи НБА. Но если хочешь научиться чему-то полезному, что можешь применить на паркете, то для меня в приоритете Евролига, европейский баскетбол», – заявил Герасимов.

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9 комментариев

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Maturmalai
Сразу чувствуется, чувака бомбит, от того, что в НБА ему без шансов. Лиса и виноград.
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Timur Gabdullin
Не ну с какой-то стороны правильно: если ты третьесортный игрок то у мастеров ты конечно ничему научиться не сможешь, может хоть у середняков чему-то научишься.
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Starushka Mary Todd
интересно, глядя на выше перечисленных пг, как он собирается учится играть в защите?
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Шарлотка
Разложил по полочкам, это уже почти пропаганда, тренеры говорят, чтотНБА шоу, игроки говорят, что шоу, типа несерьёзно всё это, только эти шоумены приезжают не в топовом составе и как минимум выходят из группы на Чемпионате Мира 😂😂
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sboku
Искренне сочувствую Тимофею!
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Sweetener
Странный парень. В плей-офф НБА, когда включают защиту и характер, стараются показать свой максимум, многому можно поучиться. Да и Йокич с Дончичем с их "magic-моментами" ему не заходят что ли?
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Костя Кот
хочешь чему-то науяиться и увидеть шоу - смотри плов НБА
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Аслан Танкебаев
Ответ Чудинов Дмитрий
А что не понятно? В целом все адекватно сказал. НБА - лига игроков, которые делают шоу; тренерская работа, комбинации - это в Евролигу. НБА про личное мастерство, а не про командный вид спорта.
Эм, он же вообще не про это, просто в НБА другой баскетбол, он же это и имеет ввиду, это ему самому просто не на пользу идёт, потому что это не баскет в который он играет
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