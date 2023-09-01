Тимофей Герасимов: «Если хочешь посмотреть на шоу – включи НБА. Но если хочешь научиться чему-то, то для меня в приоритете Евролига»
Защитник «Зенита» и сборной России Тимофей Герасимов назвал игроков, за которыми с интересом наблюдал в последнее время.
Герасимов также признался, что к европейскому и отечественному баскетболу относится лучше, чем к НБА.
«Мне больше нравится смотреть европейский баскетбол, Евролигу, Еврокубок. Очень нравится игра Нандо де Коло, слежу за его «кинжальными проходами», как сказал бы мой первый тренер из Ростова, Волжин Олег Иванович. На Родригеса смотрю, обожаю его броски с ведения, передачи не глядя и прочее. Ну а классика жанра для меня – Теодосич. Мне очень нравятся какие-то magic-моменты, космические передачи, броски. Я бы выделил этих трех игроков, за которыми наблюдаю и что-то от них беру.
Почему Европа, а не НБА? Аргументы профессионального игрока, скорее. Потому что НБА – это, безусловно, красиво, это шоу, но я не нахожусь там, моя профессия связана именно с европейским баскетболом, а игра, в принципе, отличается. В НБА площадка больше, трехочковая линия подальше от кольца, правила немножко отличаются, тайм-ауты могут длиться по пять минут. Ты не можешь на это смотреть, потому что дольше будешь перестраиваться. Если хочешь посмотреть на шоу – конечно, включи НБА. Но если хочешь научиться чему-то полезному, что можешь применить на паркете, то для меня в приоритете Евролига, европейский баскетбол», – заявил Герасимов.
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