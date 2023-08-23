Okko эксклюзивно покажет матчи Еврокубка

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Баскетбол

Okko будет эксклюзивно показывать матчи Еврокубка.

Согласно контракту, Еврокубок будет доступен Okko с сезона-23/24 до сезона-25/26 включительно. Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть матчи без дополнительной платы.

В новом сезоне Okko также эксклюзивно покажет Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, кубок Хайретдинова в Нижнем Новгороде, серию клубных товарищеских матчей с «Глориа Спортс Арена» и «Космос Спортс Центр» в Турции, турнир, приуроченный к 50-летию клуба «Игокеа» в Республике Сербской и другие баскетбольные события с участием российских клубов.

Ранее Okko стал эксклюзивным вещателем Евролиги до сезона-25/26 и заключил эксклюзивный контракт с «Зенитом», получив статус домашней платформы для видеоконтента о жизни клуба.

До конца августа подписку «Оптимум+Спорт» можно оформить за 299 рублей в месяц и получить доступ ко всем спортивным трансляциям в Okko, от Евролиги до Ла Лиги, а также крупнейшей коллекции фильмов, сериалов и мультфильмов. 

Руководитель направления Okko Спорт Олег Манжа рассказал о важности баскетбола для онлайн-сервиса.

«Баскетбол – одно из ключевых спортивных направлений для Okko. Получив эксклюзивные права на показ Евролиги, мы пошли дальше и теперь с удовольствием объявляем о том, что эксклюзивно покажем Еврокубок. А еще поклонники баскетбола могут смотреть в Okko локальные кубки и товарищеские матчи с участием главных клубов России и все многообразие киноконтента. Спешите оформить подписку по специальной цене!» – заявил Манжа.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века

В НБА наступил новый золотой век центровых. Их универсализм очень впечатляет

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий