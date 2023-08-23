Okko эксклюзивно покажет матчи Еврокубка

Okko будет эксклюзивно показывать матчи Еврокубка.

Согласно контракту, Еврокубок будет доступен Okko с сезона-23/24 до сезона-25/26 включительно. Обладатели подписок «Оптимум+Спорт» и «Премиум» смогут смотреть матчи без дополнительной платы.

В новом сезоне Okko также эксклюзивно покажет Кубок Кондрашина и Белова в Санкт-Петербурге, кубок Хайретдинова в Нижнем Новгороде, серию клубных товарищеских матчей с «Глориа Спортс Арена» и «Космос Спортс Центр» в Турции, турнир, приуроченный к 50-летию клуба «Игокеа» в Республике Сербской и другие баскетбольные события с участием российских клубов.

Ранее Okko стал эксклюзивным вещателем до сезона-25/26 и заключил эксклюзивный контракт с « », получив статус домашней платформы для видеоконтента о жизни клуба.

До конца августа подписку «Оптимум+Спорт» можно оформить за 299 рублей в месяц и получить доступ ко всем спортивным трансляциям в Okko, от Евролиги до Ла Лиги, а также крупнейшей коллекции фильмов, сериалов и мультфильмов.

Руководитель направления Okko Спорт Олег Манжа рассказал о важности баскетбола для онлайн-сервиса.

«Баскетбол – одно из ключевых спортивных направлений для Okko. Получив эксклюзивные права на показ Евролиги, мы пошли дальше и теперь с удовольствием объявляем о том, что эксклюзивно покажем . А еще поклонники баскетбола могут смотреть в Okko локальные кубки и товарищеские матчи с участием главных клубов России и все многообразие киноконтента. Спешите оформить подписку по специальной цене!» – заявил Манжа.

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