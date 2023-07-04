Евролига официально продлила отстранение российских клубов
Акционеры Евролиги на заседании вторник, 4 июля, приняли решение продлить отстранение российских клубов от участия в турнирах под эгидой Евролиги на сезон-2023/24.
Также Евролига утвердила устав соревнований, состав участников на следующий сезон, формат соревнований Евролиги и Еврокубка, финансовый отчет за сезон-2022/23 и критерии экономического распределения клубов на сезон-2023/24.
Решение о приостановке участия российских команд в турнирах было принято в феврале 2022 года. От участия в Евролиге были отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит», от Еврокубка отстранили краснодарский «Локомотив-Кубань». Результаты матчей с участием российских команд в сезоне-2021/22 были аннулированы.
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