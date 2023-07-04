Евролига официально продлила отстранение российских клубов

Акционеры Евролиги на заседании вторник, 4 июля, приняли решение продлить отстранение российских клубов от участия в турнирах под эгидой Евролиги на сезон-2023/24.

Также Евролига утвердила устав соревнований, состав участников на следующий сезон, формат соревнований Евролиги и Еврокубка, финансовый отчет за сезон-2022/23 и критерии экономического распределения клубов на сезон-2023/24.

Решение о приостановке участия российских команд в турнирах было принято в феврале 2022 года. От участия в Евролиге были отстранены московский , казанский и петербургский « », от Еврокубка отстранили краснодарский « ». Результаты матчей с участием российских команд в сезоне-2021/22 были аннулированы.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремен участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»