Евролига официально продлила отстранение российских клубов

Теги ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Баскетбол

Акционеры Евролиги на заседании вторник, 4 июля, приняли решение продлить отстранение российских клубов от участия в турнирах под эгидой Евролиги на сезон-2023/24.

Также Евролига утвердила устав соревнований, состав участников на следующий сезон, формат соревнований Евролиги и Еврокубка, финансовый отчет за сезон-2022/23 и критерии экономического распределения клубов на сезон-2023/24.

Решение о приостановке участия российских команд в турнирах было принято в феврале 2022 года. От участия в Евролиге были отстранены московский ЦСКА, казанский УНИКС и петербургский «Зенит», от Еврокубка отстранили краснодарский «Локомотив-Кубань». Результаты матчей с участием российских команд в сезоне-2021/22 были аннулированы.

Когда-то пранкеры становились звездами спорта. «Великий самозванец» Бэрри Бремен участвовал в Матчах звезд НБА, МЛБ и получал «Эмми»

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8 комментариев

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Ametis
Ответ За Валенсию с 1999
А когда Ватутин избавлялся от Майка Джеймса я здесь больше всех трубил, что карма обязательно настигнет ЦСКА и что клубу совсем станет плохо. Получите - распишитесь. Где сейчас Майк, а где ЦСКА
А как сложившаяся ситуация связана с Майком Джеймсом?
+4
-1
+3
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Mortimer1
Ответ За Валенсию с 1999
А когда Ватутин избавлялся от Майка Джеймса я здесь больше всех трубил, что карма обязательно настигнет ЦСКА и что клубу совсем станет плохо. Получите - распишитесь. Где сейчас Майк, а где ЦСКА
Джеймс - максимально токсичный игрок, который не умеет играть в команде. Его погнали не просто так)
Свои фантазии про карму приберегите для детского утренника)
+2
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