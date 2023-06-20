В Евролиге могут обнародовать контракты игроков и ввести потолок зарплат

Новоизбранный генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас заявил, что у него есть планы обнародовать бюджеты каждой из команд турнира и зарплаты игроков.

«Я надеюсь сделать это возможным. Мы говорим о преодолении табу. Для меня это кажется неизбежным, так и должно быть. У нас есть пример – НБА. Можем ли мы сделать это в Европе? Я очень надеюсь, что да», – сказал Мотеюнас.

Мотеюнас также поделился информацией о намерении ввести потолок зарплат в Евролиге.

«Я бы сказал, что мы успешно движемся к этому. Я встретился с рабочей группой, которая работает над вопросом, в этом направлении пройден большой путь. Нам нужно подтвердить все детали, объединить позиции и мысли каждой команды, а затем нажать кнопку «Старт», – сказал литовец.

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