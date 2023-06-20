В Евролиге могут обнародовать контракты игроков и ввести потолок зарплат

Теги Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок НБА Паулюс Мотеюнас Баскетбол

Новоизбранный генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас заявил, что у него есть планы обнародовать бюджеты каждой из команд турнира и зарплаты игроков.

«Я надеюсь сделать это возможным. Мы говорим о преодолении табу. Для меня это кажется неизбежным, так и должно быть. У нас есть пример – НБА. Можем ли мы сделать это в Европе? Я очень надеюсь, что да», – сказал Мотеюнас.

Мотеюнас также поделился информацией о намерении ввести потолок зарплат в Евролиге.

«Я бы сказал, что мы успешно движемся к этому. Я встретился с рабочей группой, которая работает над вопросом, в этом направлении пройден большой путь. Нам нужно подтвердить все детали, объединить позиции и мысли каждой команды, а затем нажать кнопку «Старт», – сказал литовец.

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4 комментария

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betwriver
Новоизбранный генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас - хочет, по примеру организации бизнеса НБА, - отобрать у владельцев их собственность (их клубы - из разных стран) и возглавить получившуюся единую организацию - и стать неким "комиссионером Сильвером"? В идеальном мире это могло бы получиться, но в реальном мире - думаю, что практически нет шансов. На самом деле, бизнес НБА, конечно, очень неплохо продуман - хотя бы с точки зрения уравнивания шансов разных клубов (богатых и "с малых рынков") на ежегодной ярмарке молодых талантов - драфте, когда первоочередное право выбора (и после лотереи) предоставляется клубам, занявшим в предыдущем сезоне одно из последних мест. Гениально придумано и организовано. Повторюсь - слабо верится в то, что в "много-странной" Европе могут договориться с таким урезанием прав владельцев клубов.
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+2
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Marduhai
Наша федерация баскета, в лице Кириленко, безусловно поддержит эту инициативу - гласность, гласность и ещё раз гласность...
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