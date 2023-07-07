«Зенит» предложил контракт Бояну Дублевичу (Telegraf)

Теги возможные переходы Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Валенсия Боян Дублевич Баскетбол

«Зенит» сделал выгодное в финансовом плане контрактное предложение центровому Бояну Дублевичу (31 год, 205 см).

Об этом сообщает сербской издание Telegraf.

Этим летом Дублевич покинул «Валенсию» после 11 сезонов в команде.

Дублевич в составе испанского клуба дважды становился победителем Еврокубка (2014, 2019), а также MVP финала чемпионата Испании в 2017 году и обладателем Суперкубка в том же сезоне. Черногорский бигмен является лучшим бомбардиром в истории «Валенсии».

В прошедшем сезоне Евролиги центровой набирал в среднем 11,7 очка и 4,8 подбора.

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2 комментария

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«Зенит» предложил контракт Бояну Дублевичу (Telegraf)
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За Валенсию с 1999
Легенда Валенсии!
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