«Зенит» предложил контракт Бояну Дублевичу (Telegraf)
«Зенит» сделал выгодное в финансовом плане контрактное предложение центровому Бояну Дублевичу (31 год, 205 см).
Об этом сообщает сербской издание Telegraf.
Этим летом Дублевич покинул «Валенсию» после 11 сезонов в команде.
Дублевич в составе испанского клуба дважды становился победителем Еврокубка (2014, 2019), а также MVP финала чемпионата Испании в 2017 году и обладателем Суперкубка в том же сезоне. Черногорский бигмен является лучшим бомбардиром в истории «Валенсии».
В прошедшем сезоне Евролиги центровой набирал в среднем 11,7 очка и 4,8 подбора.
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«Зенит» предложил контракт Бояну Дублевичу (Telegraf)