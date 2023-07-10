Боян Дублевич продолжит карьеру в «Зените»

Теги Зенит Turkish Airlines EuroLeague Еврокубок Валенсия Единая лига ВТБ Боян Дублевич Баскетбол

«Зенит» объявил о переходе центрового Бояна Дублевича (31 год, 205 см).

Соглашение рассчитано на один сезон.

Последние 11 лет карьеры черногорец провел в составе испанской «Валенсии».

Дублевич в прошлом сезоне принял участие в 27 матчах Евролиги и в среднем набирал 11,7 очка и 4,8 подбора.

В чемпионате Испании-2022/23 новичок «Зенита» провел 32 матча, в которых в среднем отмечался статистикой в 10,2 очка, 6,8 подбора и 1,6 передачи за встречу.

Дублевич в составе испанского клуба дважды становился победителем Еврокубка (2014, 2019), а также MVP финала чемпионата Испании в 2017 году и обладателем Суперкубка в том же сезоне. Черногорский бигмэн является лучшим бомбардиром в истории «Валенсии».

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