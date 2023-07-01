«Клипперс» не собираются задействовать Пола Джорджа в возможной сделке по Хардену
Звездный защитник Джеймс Харден хочет играть за «Клипперс», «Филадельфия» попытается удовлетворить пожелания баскетболиста.
Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, «Клипперс» не собираются задействовать Пола Джорджа в возможной сделке по Хардену.
«Клипперс» не предлагают «Филадельфии» Джорджа ни в каком из вариантов обмена», – информирует Уиндхорст.
В июне несколько журналистов писали о том, что 33-летний Джордж доступен для обмена.
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