«Клипперс» не собираются задействовать Пола Джорджа в возможной сделке по Хардену

Звездный защитник хочет играть за «Клипперс», « » попытается удовлетворить пожелания баскетболиста.

Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, «Клипперс» не собираются задействовать в возможной сделке по Хардену.

« » не предлагают «Филадельфии» Джорджа ни в каком из вариантов обмена», – информирует Уиндхорст.

В июне несколько журналистов писали о том, что 33-летний Джордж доступен для обмена.

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