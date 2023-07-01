«Клипперс» не собираются задействовать Пола Джорджа в возможной сделке по Хардену

Теги возможные переходы Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Пол Джордж Баскетбол

Звездный защитник Джеймс Харден хочет играть за «Клипперс», «Филадельфия» попытается удовлетворить пожелания баскетболиста.

Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, «Клипперс» не собираются задействовать Пола Джорджа в возможной сделке по Хардену.

«Клипперс» не предлагают «Филадельфии» Джорджа ни в каком из вариантов обмена», – информирует Уиндхорст. 

В июне несколько журналистов писали о том, что 33-летний Джордж доступен для обмена.

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12 комментариев

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everyday4768
Тогда только третья команда, скамеечники клипперс Филе не нужны
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ armageddon123456
Пха, и после таких пакетов ещё болелам ЛАЛ предъявляют что они хотят звёзд получить за мешок картошки (тут по сути предлагают менять Хардена на Пауэла в рыло, Моррис скурвился и сдулся, идёт тупо как уравниловка ЗП)
в смысле получить звезду, Харден взял опцию игрока для обмена. Фила не звезду меняет, а пытается получить за Бороду хоть что-то
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armageddon123456
Ответ AEZAKMI228
ну понятно, да никто бы не отдал джорджа за 1 год бороды
Так у Джорджа примерно столько же, просто на следующий сезон опция. Тут идёт шило=мыло
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ armageddon123456
Так у Джорджа примерно столько же, просто на следующий сезон опция. Тут идёт шило=мыло
только PG обмена не просит
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Вячеслав Речапов
Ответ Stranfio
А кого теоретически могут отдать Клипперс в обмен на Хардена?
теоретически как раз только Джордж и Кавай, остальные это просто смех
+3
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ Stranfio
А кого теоретически могут отдать Клипперс в обмен на Хардена?
Пауэлл+Моррис
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ everyday4768
Тогда только третья команда, скамеечники клипперс Филе не нужны
в смысле не нужны, а кто у них там в ростере-то остался, Такер с Мелтоном
+3
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Stranfio
А кого теоретически могут отдать Клипперс в обмен на Хардена?
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AEZAKMI228
ну понятно, да
никто бы не отдал джорджа за 1 год бороды
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armageddon123456
Ответ никнейм ботвиннег-корчной
только PG обмена не просит
Но и импакта не даёт. Харден все таки выше уровнем как игрок
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никнейм ботвиннег-корчной
Ответ armageddon123456
Но и импакта не даёт. Харден все таки выше уровнем как игрок
поэтому и не хочет в Филадельфии играть
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