Расселл Уэстбрук может покинуть «Клипперс», если в команду перейдет Джеймс Харден

Теги возможные переходы Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Джеймс Харден Пол Джордж Кавай Ленард Баскетбол

Журналист The Athletic Ло Мюррэй поделился мнением, что разыгрывающий Расселл Уэстбрук может отказаться от идеи играть в команде со звездным трио в лице Кавая Ленарда, Пола Джорджа и Джеймса Хардена.

«Уэстбрук был полезным игроком для «Клипперс», он играл с Харденом в «Оклахоме» и снова в «Хьюстоне».

Мне сказали, что Расселл вряд ли будет значимым активом сразу после открытия рынка свободных агентов, и неизвестно, будет ли Уэстбрук заинтересован в ситуации, когда он снова окажется в одной команде с Харденом, поскольку трио Леонард, Джордж и Харден будет держать мяч у себя», – пишет Мюррэй.

По мнению некоторых руководителей лиги, 34-летний разыгрывающий может получить в это межсезонье контракт на 10-15 млн долларов за сезон.

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