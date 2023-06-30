Расселл Уэстбрук может покинуть «Клипперс», если в команду перейдет Джеймс Харден

Журналист The Athletic Ло Мюррэй поделился мнением, что разыгрывающий может отказаться от идеи играть в команде со звездным трио в лице Кавая Ленарда, Пола Джорджа и Джеймса Хардена.

«Уэстбрук был полезным игроком для « », он играл с в «Оклахоме» и снова в «Хьюстоне».

Мне сказали, что Расселл вряд ли будет значимым активом сразу после открытия рынка свободных агентов, и неизвестно, будет ли Уэстбрук заинтересован в ситуации, когда он снова окажется в одной команде с Харденом, поскольку трио Леонард, и Харден будет держать мяч у себя», – пишет Мюррэй.

По мнению некоторых руководителей лиги, 34-летний разыгрывающий может получить в это межсезонье контракт на 10-15 млн долларов за сезон.

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