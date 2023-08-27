Давис Бертанс: «Самая важная победа в истории латвийского баскетбола»

Форвард сборной Латвии Давис Бертанс назвал победу над Францией (88:86) на чемпионате мира-2023 главной победой в истории латвийского баскетбола.

«Эта самая важная победа в истории латвийского баскетбола с 1935 года.

Я рад, что на арене собралось так много наших болельщиков, которые проделали долгий путь. Мы обыграли одну из лучших команд мира, и нам казалось, что мы играем дома.

В какой-то момент в третьей четверти мы проигрывали 11 очков. Некоторые команды опустили бы голову, поняв, что соперник сильнее. Но мы продолжали бороться, потому что за нами были наши болельщики. Мы знали, что нам нужен шанс, и он появился за 37 секунд до сирены.

У нас есть мотивация. Мы приехали сюда не ради участия. Чем больше побед сможем одержать, тем больше у нас шансов сделать что-то особенное», – сказал Бертанс.

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