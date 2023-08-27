Эван Фурнье: «Не думали, что покинем турнир таким образом»

Атакующий защитник сборной Франции Эван Фурнье не ожидал вылета команды с чемпионата мира после первого раунда.

«Нам пора домой. Это очень тяжело. Очень обидно. Не думали, что покинем турнир таким образом.

Латвия играла с большой выдержкой и большим желанием. Поздравляю их. Они набирали очки, а мы нет. Они заслужили победу.

Мы играли не так, как хотелось бы. Не хватило сил, чтобы довести игру до победы.

Мы должны извлечь из этого урок и вернуться в следующем году. Ничего больше не остается», – сказал Фурнье.

Сегодня Франция проиграла Латвии со счетом 86:88 и потеряла шансы на выход во второй раунд чемпионата мира.

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