Николя Батюм: «Мы сами лишаем себя игроков. На Олимпиаде в Париже нам нужен сильнейший состав. Мне плевать на политику»

Теги сборная Франции сборная Латвии Николя Батюм Томас Эртель Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Форвард сборной Франции Николя Батюм после поражения от Латвии (86:88) и вылета с чемпионата мира раскритиковал Федерацию баскетбола Франции.

«Большое разочарование. Мы сломались морально и физически. Они были очень сильны, а мы не выглядели сплоченно. Этот матч характеризует то, что происходило последние пять-шесть недель.

У нас очень хорошая команда, мы доказывали это на протяжении последних нескольких лет. После того, что произошло этим летом, все должны задать себе вопрос: тренеры, игроки, федерация. Мы сами лишаем себя игроков из-за определенных обстоятельств.

Это был мой последний чемпионат мира, я пропустил несколько летних сезонов, но я сделал все, что мог, для этой команды. Но когда ты лишаешь себя некоторых ребят… Мы были вместе, мы годами что-то создавали… Мы облажались, но многим людям нужно задаться вопросом.

У меня остался один год в сборной Франции. На Олимпиаде в Париже нам нужен сильнейший состав, лучшие условия. Мне плевать на политику, нам нужна сильнейшая сборная Франция. Я провалил свой последний чемпионат мира, и это меня очень бесит», — приводит слова Батюма L’Equipe.

Французский разыгрывающий «Зенита» Томас Эртель был исключен из национальной сборной за подписание контракта с российским клубом.

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1 комментарий

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Tim Timson
неужели из за одного Эртеля, Батюм так наехал?)..или Вембу и отчасти Эмбиида имел ввиду тоже)
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