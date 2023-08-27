Николя Батюм: «Мы сами лишаем себя игроков. На Олимпиаде в Париже нам нужен сильнейший состав. Мне плевать на политику»

Форвард сборной Франции Николя Батюм после поражения от Латвии (86:88) и вылета с чемпионата мира раскритиковал Федерацию баскетбола Франции.

«Большое разочарование. Мы сломались морально и физически. Они были очень сильны, а мы не выглядели сплоченно. Этот матч характеризует то, что происходило последние пять-шесть недель.

У нас очень хорошая команда, мы доказывали это на протяжении последних нескольких лет. После того, что произошло этим летом, все должны задать себе вопрос: тренеры, игроки, федерация. Мы сами лишаем себя игроков из-за определенных обстоятельств.

Это был мой последний чемпионат мира, я пропустил несколько летних сезонов, но я сделал все, что мог, для этой команды. Но когда ты лишаешь себя некоторых ребят… Мы были вместе, мы годами что-то создавали… Мы облажались, но многим людям нужно задаться вопросом.

У меня остался один год в сборной Франции. На Олимпиаде в Париже нам нужен сильнейший состав, лучшие условия. Мне плевать на политику, нам нужна сильнейшая сборная Франция. Я провалил свой последний чемпионат мира, и это меня очень бесит», — приводит слова Батюма L’Equipe.

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