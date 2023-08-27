Франция вылетела с чемпионата мира. Латвия вышла во второй раунд

Теги сборная Франции видео сборная Латвии Николя Батюм Эван Фурнье Гершон Ябуселе Роландс Шмитс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Артурс Жагарс Баскетбол

Сборная Латвии одержала победу над командой Франции (88:86) и обеспечила себе выход во второй раунд чемпионата мира-2023.

Франция, которая считалась одним из фаворитов перед началом турнира, потерпела второе поражение в двух матчах и потеряла шансы на продолжение борьбы за титул чемпиона. В первый игровой день французы крупно проиграли Канаде – 65:95.

Латвия проигрывала на протяжении почти всей встречи, но совершила рывок в последней четверти и выиграла ее со счетом 26:12. Команда впервые вышла вперед за 37 секунд до конца матча.

Лучшими в составе латвийской сборной стали Артурс Жагарс (22 очка, 5 передач), Роландс Шмитс (20), Давис Бертанс (15) и Кристерс Зорикс (13).

У французов отличились Эван Фурнье (27 очков), Гершон Ябуселе (18 очков) и Николя Батюм (13 очков, 4 подбора).

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21 комментарий

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nata shima
Я думал,что последний подбор и добивку засчитают,поэтому не радовался сразу! Латвия конечно и без Порзи могет. Как клещи вцепились во Францию и не отпустили до конца!
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BVV
До сих пор не могу поверить, что Латвия без 3 лидеров, с одним игроком Евролиги и одним глубоким скамеечником НБА вынесла в матче смерти НБА-шников Гобера, Батюма, Фурнье и чемпиона Евролиги Ябуселе
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Aleksandr Danilov
Исторический камбэк. Наказали лягушек за вальяжность в 4 четверти. Просто красавцы
+10
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+7
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ozozolio
Такие или нет французы- но победа в кармане -молодцы
+7
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SashokPirozhok
Этот день официально будет одним из лучших на этом ЧМ. Апсет Финляндии и вылет Франции от команд-андердогов это зрелище
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Ljorke
Роскошный дебют на ЧМ у Латвии, ничего не скажешь и это без лидеров! Просто невероятно!
+4
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albert_lucky
Ответ Radmirufa
Фурнье дно
Гобер тогда кто?
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Вадим flanec
Ответ SashokPirozhok
Этот день официально будет одним из лучших на этом ЧМ. Апсет Финляндии и вылет Франции от команд-андердогов это зрелище
Да финны сами были андердогами в этой группе.
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Базанов
Ответ Максим Семин
Терпеть не могу, когда не понятно о каком спорте речь, пока новость не откроешь. И то не сразу понятно. В тексте слово "баскетбол" встречается не более 0 раз.
По счету не можешь определить?
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Andy
Ответ Сибирский литовец
Напоминает деградацию футбольной команды с Зиданом , Десайи, Дешамом
2006 второе место на чм. самая что ни на есть деградация.
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Кавабунга Шреддоголовый
Лягушатникам важнее олимпиада, а тут они так, потусовались чуток и в новый сезон
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Eduard Rastryopin
При всем восторге Латвией,французы сами виноваты.Тренерский состав провалил обе игры.Вообще не было видно командной игры,а в заряжености они явно проиграли латвийцам.Закономерный итог,на который даже звездность состава не повлияла.
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BVV
Артур Жагарс. Дежавю
https://youtu.be/E0B5xPAkrIY?feature=shared
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Док Аксель
На ЧМ по баскетболу Франция пролетела как фанера над Парижем. Имена в команде есть, а самой игры команды, увы...
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Andy
Ответ Вадим flanec
Да финны сами были андердогами в этой группе.
клоун после матча ты умный
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Сибирский литовец
Ответ Ljorke
Роскошный дебют на ЧМ у Латвии, ничего не скажешь и это без лидеров! Просто невероятно!
Вот именно . Товарняки ни о чем не говорят
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