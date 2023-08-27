Франция вылетела с чемпионата мира. Латвия вышла во второй раунд

Сборная Латвии одержала победу над командой Франции (88:86) и обеспечила себе выход во второй раунд чемпионата мира-2023.

Франция, которая считалась одним из фаворитов перед началом турнира, потерпела второе поражение в двух матчах и потеряла шансы на продолжение борьбы за титул чемпиона. В первый игровой день французы крупно проиграли Канаде – 65:95.

Латвия проигрывала на протяжении почти всей встречи, но совершила рывок в последней четверти и выиграла ее со счетом 26:12. Команда впервые вышла вперед за 37 секунд до конца матча.

Лучшими в составе латвийской сборной стали Артурс Жагарс (22 очка, 5 передач), (20), Давис Бертанс (15) и Кристерс Зорикс (13).

У французов отличились (27 очков), (18 очков) и (13 очков, 4 подбора).

Дэвид Блатт – на чемпионате мира! Несмотря на рассеянный склероз, помогает сборной Канады удивлять

Канада вырастила звездное поколение. Этот ЧМ – их самая важная проверка

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным