Венсан Колле: «Когда остались без Де Коло, потеряли темп»

Теги Венсан Колле сборная Франции сборная Латвии Нандо Де Коло Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле отметил, что удаление Нандо Де Коло за два неспортивных фола сыграло решающую роль в матче чемпионата мира против Латвии (86:88).

«Когда мы остались без Де Коло, мы потеряли темп. Мы доминировали, но потом допустили несколько глупых фолов, пропустили размен и отдали несколько подборов в нападении. Все было против нас, но у нас не было той химии и энергии, как на последних турнирах.

Латвия боролась как сумасшедшая на протяжении 40 минут. Вот почему я хочу их поздравить.

Конечно, для нас это кошмар. Мы ожидали реакции после пятничного матча с Канадой, и я думаю, что мы ее получили. Мы играли намного лучше в течение трех четвертей, но этого было недостаточно. Наш настрой оказался ниже латвийского», – сказал тренер.

Дэвид Блатт – на чемпионате мира! Несмотря на рассеянный склероз, помогает сборной Канады удивлять

Канада вырастила звездное поколение. Этот ЧМ – их самая важная проверка

Лука Дончич, Шэй Гилджес-Александер и новый Дуэйн Уэйд. 20 звезд, которые сделают чемпионат мира особенным

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BVV
Венсан Коле за весь матч так и не понял, что делать с командой, выпускающей на Гобера четвёртых номеров и 35 из 40 минут играюшей вообще без центров - даже когда на площадке одновременно Гобер с Лесором))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий