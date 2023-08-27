Венсан Колле: «Когда остались без Де Коло, потеряли темп»

Главный тренер сборной Франции Венсан Колле отметил, что удаление за два неспортивных фола сыграло решающую роль в матче чемпионата мира против Латвии (86:88).

«Когда мы остались без Де Коло, мы потеряли темп. Мы доминировали, но потом допустили несколько глупых фолов, пропустили размен и отдали несколько подборов в нападении. Все было против нас, но у нас не было той химии и энергии, как на последних турнирах.

Латвия боролась как сумасшедшая на протяжении 40 минут. Вот почему я хочу их поздравить.

Конечно, для нас это кошмар. Мы ожидали реакции после пятничного матча с Канадой, и я думаю, что мы ее получили. Мы играли намного лучше в течение трех четвертей, но этого было недостаточно. Наш настрой оказался ниже латвийского», – сказал тренер.

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