Николя Батюм: «Боюсь возвращаться домой»

Теги сборная Франции сборная Латвии Николя Батюм Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Капитан сборной Франции Николя Батюм взял на себя ответственность за поражение от Латвии (86:88) и вылет с чемпионата мира после первого раунда.

«Мы приехали сюда с большими ожиданиями и подвели многих людей, в первую очередь самих себя.

Через 12 месяцев нас ждет большое событие. Все мы, от игроков до тренеров и персонала, должны задаться вопросом, для чего мы здесь. Мы не делали этого последние пару недель. Нас раздавят. Это часть спорта.

Наша сильная сторона – защита. Мы входим в тройку лучших команд по защите на каждом турнире. Латвия набирала больше 23 очков в трех четвертях. Это не похоже на нас.

Я должен был стать одним из тех, кто проявит лидерские качества и покажет пример. Я этого не сделал, и это моя вина.

У меня бывали тяжелые поражения, но это самое тяжелое. Когда проигрываешь в четвертьфинале или полуфинале, можно сказать, что ты боролся. Мы не прошли первый раунд.

Мне никогда раньше не было стыдно в форме сборной, но сейчас я боюсь возвращаться домой. Впервые мне стыдно надевать эту форму, потому что многие в нас верят», – сказал Батюм.

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1 комментарий

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Комнатный олень
Жидко обделались,стоит признать.
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