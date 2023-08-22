Стив Керр стал акционером футбольного клуба «Мальорка»

Главный тренер «Голден Стэйт» и сборной США Стив Керр официально стал акционером испанского футбольного клуба «Мальорка».

Керр присоединился к бывшей звезде НБА Стиву Нэшу, еще одному акционеру клуба, который принадлежит Энди Кольбергу.

«Я дружу с Энди Кольбергом, и этим летом мы проводили время вместе. Он сказал, что в клубе произошла смена владельца, и предложил мне стать частью новой инвестиционной группы.

Я серьезно настроен, прошлым летом я был на Мальорке, смотрел матч, поддерживал команду и стал ее болельщиком. Это очень интересная возможность. Теперь буду смотреть все матчи Ла Лиги», – заявил 9-кратный чемпион НБА (как игрок – 5 раз, как тренер – 4 раза).

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Фото: Marca.