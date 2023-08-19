Стив Керр: «Мне нравится стабильность сборной США»

Главный тренер сборной США Стив Керр подвел итоги товарищеского матча с командой Греции (108:86).

У США результат 4-0 в товарищеских встречах перед ЧМ-2023.

«Вообще, перед нами стоит очень сложная задача, потому что есть всего две недели, после которых ты внезапно оказываешься сразу на турнире. Так что мне нравится стабильность этой сборной США.

Беспокойство вызывают потери и подбор. Если на площадке будет идти равная борьба и у команд будет поровну владений, то у меня будут хорошие ожидания против любого соперника. Обыграть нас можно, если мы не будем дорожить мячом и ставить спину под щитами, соперник будет провоцировать потери и получать дополнительные владения. Мы обсуждали это с ребятами. Здесь нет секрета», – заявил Керр.

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